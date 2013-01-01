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即时要闻
高盛：未来6到9个月美国经济状况可能相当糟糕  
[2010年10月07日]
欧洲股市收高 矿业股领涨  
[2010年10月07日]
分析师称苹果将于2011年初推新款iPhone手机  
[2010年10月07日]
温家宝与比利时首相会谈:共同反对贸易保护主义  
[2010年10月07日]
国际货币基金组织下调美国经济增长预期  
[2010年10月07日]
美财长呼吁全球应继续加强合作推动经济增长  
[2010年10月07日]
EIA：10月1日当周美国原油库存增加310万桶  
[2010年10月07日]
高盛：美二次衰退机率25%  
[2010年10月07日]
法国上诉法院判定eBay网站销售假冒商品违法  
[2010年10月06日]
德国8月工厂订单环比增长3.4%  
[2010年10月06日]
谷歌开始测试搜索结果页预览功能  
[2010年10月06日]
欧盟将上调希腊财政赤字和政府债务预期  
[2010年10月06日]
谷歌CEO：安卓平台已盈利 最终将成百亿美元业务  
[2010年10月06日]
台湾外汇储备突破3800亿美元创历史新高  
[2010年10月06日]
欧盟与韩国正式签署自由贸易协定  
[2010年10月06日]
塔利班宣称对焚烧巴基斯坦北约油罐车事件负责  
[2010年10月06日]
经济不振可能阻止富人增加捐助  
[2010年10月06日]
英国9月食品价格通胀率升至15个月高点  
[2010年10月06日]
通用电气30亿美元收购德莱塞  
[2010年10月06日]
融创(01918-HK)暗盘收4元，高招股价15%  
[2010年10月06日]
谷歌否认手机软件研发存在侵权行为  
[2010年10月06日]
IMF：今明两年中国经济增长率预计为10.5%和9.6%  
[2010年10月06日]
快讯：周三美股低开  
[2010年10月06日]
2010年诺贝尔化学奖得主小传  
[2010年10月06日]
甘肃舟曲县城发生滑坡 26户群众转移  
[2010年10月06日]
IMF主席称汇率战将危害全球经济复苏  
[2010年10月06日]
经合组织上调成员国第二季度经济增长率  
[2010年10月06日]
惠誉再次将爱尔兰主权评级下调一级  
[2010年10月06日]
强生宣布24亿美元收购Crucell  
[2010年10月06日]
传意大利奢侈品公司普拉达明年在港上市  
[2010年10月06日]
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