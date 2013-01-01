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即时要闻
索罗斯：美国需要刺激而非美德  
[2010年10月06日]
前方的障碍并不来自经济学，而是被党派和意识形态所利用的关于预算赤字的错误观念
上海近日或将出台房产税征收实施细则  
[2010年10月06日]
温家宝：粮食安全是当前需要着重解决的紧迫任务  
[2010年10月06日]
传友邦首日路演获巴菲特认购117亿港元  
[2010年10月06日]
巴菲特：是时候回归股票投资  
[2010年10月06日]
美联储埃文斯呼吁采取更多货币宽松措施  
[2010年10月06日]
索罗斯称美国需进一步的财政刺激  
[2010年10月06日]
世界黄金协会：俄罗斯、中国和菲律宾央行料增持黄金储备  
[2010年10月06日]
巴克莱：中国经济今年四季度或明年一季度见底  
[2010年10月06日]
欧盟敦促中国允许人民币大幅升值  
[2010年10月06日]
百胜国际餐饮集团第三季度净利润3.57亿美元  
[2010年10月06日]
港股收市升20点 专家指后市可上23000点  
[2010年10月06日]
美银预计标普500指数明年1月前或上涨13%  
[2010年10月06日]
渣打：短期内人民币仍有升值空间  
[2010年10月06日]
韩国去年对中国贸易依存度达25.8%   
[2010年10月06日]
温家宝:审慎把握经济刺激政策退出时机和节奏  
[2010年10月06日]
近期全国白砂糖价格稳中有涨  
[2010年10月06日]
李小加：有信心明年推人民币计价股票  
[2010年10月06日]
中国投资者大量购韩股票债券  
[2010年10月06日]
诺贝尔各大奖项公布时间表  
[2010年10月06日]
温家宝：世界经济已步入缓慢复苏轨道  
[2010年10月06日]
纽约原油期货创5个月新高  
[2010年10月06日]
日本降息 黄金再创历史新高  
[2010年10月06日]
美股大幅收高  
[2010年10月06日]
IMF称全球金融体系仍处异常不确定时期  
[2010年10月06日]
神州数码拟赴台上市  
[2010年10月06日]
宝马5系和现代索纳塔获美官方碰撞测试最高评级  
[2010年10月06日]
财政部官员：G20将讨论汇率问题  
[2010年10月06日]
日本降息 欧洲股市强劲攀升  
[2010年10月06日]
日本央行意外宣布降息 进一步放松货币政策  
[2010年10月06日]
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