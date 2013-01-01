- 温家宝：保持房地产价格合理和稳定 《财经》综合报道
- [2010年10月01日]
温家宝强调，我们要坚定不移地推进改革开放。全面深化经济体制改革，积极稳妥推进政治体制改革，统筹推进文化、社会等各领域改革，使整个体制更加适应经济社会的发展，更加适应建设社会主义民主政治、发展社会主义先进文化的要求，更加有利于促进社会公平正义，更加有利于实现人的全面发展
- 四部门发文规范国际机构发行人民币债券 《财经》综合报道
- [2010年10月01日]
中国人民银行、财政部、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会对2005年2月18日发布的《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》(中国人民银行 财政部 国家发展和改革委员会 中国证券监督管理委员会公告〔2005〕第5号公布)进行了修订，现重新予以公布实施
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号
] 增值电信业务经营许可证[B2-20040250
] 广告经营许可证[京海工商广字第0407号] 京公网安备110105005607号
Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究