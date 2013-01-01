四部门发文规范国际机构发行人民币债券 《财经》综合报道 [2010年10月01日] 中国人民银行、财政部、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会对2005年2月18日发布的《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》(中国人民银行 财政部 国家发展和改革委员会 中国证券监督管理委员会公告〔2005〕第5号公布)进行了修订，现重新予以公布实施