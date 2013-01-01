设为首页　|　加入收藏 　| 　
财经网首页 > 新闻 > 即时要闻
即时要闻
墨西哥呼吁各国在坎昆达成气候变化协议  
[2010年09月29日]
乌总理称可能对粮食出口实行配额  
[2010年09月29日]
人民币国际化有助亚洲防范金融风险  
[2010年09月29日]
伦敦股市28日小涨  
[2010年09月29日]
28日纽约黄金期货破1300美元关口  
[2010年09月29日]
28日纽约市场油价继续下跌  
[2010年09月29日]
28日纽约股市上涨  
[2010年09月29日]
28日芝加哥农产品期价全线下跌  
[2010年09月29日]
28日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2010年09月29日]
波音赢得美国海军近53亿美元战机合同  
[2010年09月29日]
国际财经快报  
[2010年09月29日]
数据显示谷歌今年并购23家公司 微软零记录  
[2010年09月28日]
美国起草法律准备全面监视掌握网络通信内容  
[2010年09月28日]
国美声明称感谢股东强有力的支持  
[2010年09月28日]
黄光裕方发出声明称对今天的投票结果表示失望  
[2010年09月28日]
黄光裕多数议案落败 陈晓等管理层留任  
[2010年09月28日]
国美大股东黄光裕提出的动议，除了取消董事会增发授权得以通过外，其他议案支持率均低于反对率约3个百分点。董事局主席陈晓、董事及副总裁孙一丁均得以留任
国美发言人：有83%的非关联股东支持管理层  
[2010年09月28日]
国美控制权战揭晓陈晓胜出留任 出乎网民意料  
[2010年09月28日]
黄光裕方面称暂未考虑再提请召开股东大会  
[2010年09月28日]
国美声明：未来增发将寻求股东批准  
[2010年09月28日]
国美方面表示，希望可与包括大股东黄光裕先生在内的所有股东保持顺畅、有效的沟通，并且欢迎所有利益相关方提出具建设性的建议
国美股东投票结果公布 黄光裕替换管理层失败  【《财经》记者 饶智 实习记者 刁晓琼
[2010年09月28日]
陈晓为首的管理层方面提出的3项决议被通过；黄光裕方提出的5项决议，有4项决议未获通过
国美股东大会投票 黄光裕方输约4个百分点  《财经》记者 饶智 实习记者 刁晓琼
[2010年09月28日]
据接近董事会的人士消息，除第四项议案，既取消一般授权得以通过之外，黄光裕提出的其他动议均没有获得通过
我国四家起重机企业进入世界十强  
[2010年09月28日]
28日国内现货金银全线回调收跌  
[2010年09月28日]
日本2010年补充预算案金额或超4万亿日元  《财经》综合报道
[2010年09月28日]
9月27日，日本首相菅直人下令编制2010年补充预算案，金额或将超过4万亿日元（约合476亿美元），以便进一步刺激经济，遏制通缩
朝鲜党代会推金正日为劳动党总书记  《财经》综合报道
[2010年09月28日]
9月28日，朝鲜举行朝鲜劳动党代表会议，会议推举朝鲜最高领导人金正日为朝鲜劳动党总书记
口行将与非非洲进出口银行签署5640万美元贷款协议  
[2010年09月28日]
28日创业板指下跌0．91％  
[2010年09月28日]
上周农产品价格和生产资料价格继续上涨  
[2010年09月28日]
28日沪深股市双双下跌  
[2010年09月28日]
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
    中国多地出现电荒
    金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究