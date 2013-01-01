- 黄光裕多数议案落败 陈晓等管理层留任
- [2010年09月28日]
国美大股东黄光裕提出的动议，除了取消董事会增发授权得以通过外，其他议案支持率均低于反对率约3个百分点。董事局主席陈晓、董事及副总裁孙一丁均得以留任
- 国美声明：未来增发将寻求股东批准
- [2010年09月28日]
国美方面表示，希望可与包括大股东黄光裕先生在内的所有股东保持顺畅、有效的沟通，并且欢迎所有利益相关方提出具建设性的建议
- 国美股东大会投票 黄光裕方输约4个百分点 《财经》记者 饶智 实习记者 刁晓琼
- [2010年09月28日]
据接近董事会的人士消息，除第四项议案，既取消一般授权得以通过之外，黄光裕提出的其他动议均没有获得通过
- 日本2010年补充预算案金额或超4万亿日元 《财经》综合报道
- [2010年09月28日]
9月27日，日本首相菅直人下令编制2010年补充预算案，金额或将超过4万亿日元（约合476亿美元），以便进一步刺激经济，遏制通缩
- 朝鲜党代会推金正日为劳动党总书记 《财经》综合报道
- [2010年09月28日]
9月28日，朝鲜举行朝鲜劳动党代表会议，会议推举朝鲜最高领导人金正日为朝鲜劳动党总书记
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