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即时要闻
28日中小板指跌0．5％  
[2010年09月28日]
28日上海期金回调整理  
[2010年09月28日]
8月份我国银行代客结售汇顺差291亿美元  
[2010年09月28日]
央行银监会出台措施支持县域信贷资金投入  
[2010年09月28日]
国美电器特别股东大会在港召开  
[2010年09月28日]
亚行下调2010年中国通胀率预测  
[2010年09月28日]
证监会：14人因违规证券咨询被罚  
[2010年09月28日]
746家公司披露三季报业绩预告　  
[2010年09月28日]
厦门石油交易中心揭牌  
[2010年09月28日]
沪杭高铁试运行时速达416．6公里  
[2010年09月28日]
朝鲜劳动党代表会议推举金正日为劳动党总书记  
[2010年09月28日]
泰国首都曼谷再次发生炸弹袭击事件  
[2010年09月28日]
俄总统解除莫斯科市长职务  
[2010年09月28日]
阿富汗南部自杀式袭击致7人死亡  
[2010年09月28日]
首届中阿经贸论坛投资超2000亿元  
[2010年09月28日]
彭博社：中国可能会对美国公司实施报复  
[2010年09月28日]
巴菲特重申对比亚迪的支持  
[2010年09月28日]
美开展大规模网络攻击应对演习  
[2010年09月28日]
28日早盘沪深股市微跌  
[2010年09月28日]
乡村基成第一家在美国上市的中国快餐连锁  
[2010年09月28日]
原四川移动党组书记李华已被采取强制措施  
[2010年09月28日]
上海柔性延迟退休年龄  
[2010年09月28日]
广州借亚运给市民发“红包”  
[2010年09月28日]
美商务部终裁对中国铜管征反倾销税  
[2010年09月28日]
欧洲央行停售黄金  
[2010年09月28日]
巴西财长：“国际汇率战争”已经爆发  
[2010年09月28日]
28日人民币对美元汇率中间价小幅走升  
[2010年09月28日]
IMF将对25个主要经济体进行金融稳定评估  
[2010年09月28日]
西班牙前8个月财政赤字大幅下降  
[2010年09月28日]
27日芝加哥玉米期价冲高回落  
[2010年09月28日]
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