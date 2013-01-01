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即时要闻
科索沃总统辞职  
[2010年09月28日]
亚丁湾一艘船只沉没至少13人溺亡  
[2010年09月28日]
朝鲜任命多名高级将领  
[2010年09月28日]
27日纽约市场油价微幅走高  
[2010年09月28日]
黄金期价27日再冲1300美元关口  
[2010年09月28日]
哥伦比亚发生山体滑坡30人被埋  
[2010年09月28日]
阿富汗外长说阿反恐形势仍十分严峻  
[2010年09月28日]
伊斯兰会议组织要求以色列停止定居点建设  
[2010年09月28日]
28日人民币市场汇价  
[2010年09月28日]
台湾景气信号连续两月亮热络“红灯”  
[2010年09月28日]
中关村12家高成长企业获得政府股权投资  
[2010年09月28日]
香港8月出口货值升36％  
[2010年09月28日]
香港交易所拟推出股息期货  
[2010年09月28日]
香港拟与广东省共赴印度推介大珠三角商机  
[2010年09月28日]
中国葡萄酒业布局高端  
[2010年09月28日]
2010年亚洲品牌500强排行榜在港揭晓  
[2010年09月28日]
中国银联与巴西金融机构签署合作协议  
[2010年09月28日]
美国拟向蒙古国提供950万美元无偿援助  
[2010年09月28日]
IMF调低英国明年经济增长预期  
[2010年09月28日]
奥巴马说美国经济并非无就业复苏  
[2010年09月28日]
伦敦股市27日下跌  
[2010年09月28日]
美国总统签署支持小企业融资与减税法  
[2010年09月28日]
27日纽约股市走低  
[2010年09月28日]
纽约汇市27日美元对主要货币继续下跌  
[2010年09月28日]
香港恒生银行预测今年内地GDP增长9.5％  
[2010年09月28日]
27日全国成品粮价格稳中有涨  
[2010年09月28日]
欧佩克油价继续窄幅波动  
[2010年09月28日]
传友邦保险在港上市仅发旧股 拟下月29日上市  
[2010年09月27日]
20年期国债1009首次支付利息  
[2010年09月27日]
27日港股涨1％，收报22340点  
[2010年09月27日]
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