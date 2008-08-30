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即时要闻
【产业】林帆接冯晓增任港中保集团董事长  
[2008-08-31]
【政经】新疆和静县发生5.3级地震  
[2008-08-30]
【海外】泰国总理表示不会辞职  
[2008-08-30]
【政经】攀枝花再发生6级以上地震可能性较小  
[2008-08-30]
【政经】郴州“土地爷”杨秀善被判刑13年  
[2008-08-30]
【海外】斯里兰卡首都发生爆炸45人受伤  
[2008-08-30]
【海外】泰国总理请求国会解决当前危机  
[2008-08-30]
【金融】股市震荡令基金本周净值整体下跌  
[2008-08-30]
【政经】部分化肥类产品关税上调至150%  
[2008-08-30]
【政经】青岛残奥分村正式开村  
[2008-08-30]
【政经】合肥市政府原副秘书长受审  
[2008-08-30]
【政经】2008中国沈阳国际旅游节盛装开幕  
[2008-08-30]
【政经】84名四川灾区学生赴闽免费就学  
[2008-08-30]
【海外】日本出台大规模综合经济对策  
[2008-08-30]
【海外】科特迪瓦免费发放艾滋病治疗药物  
[2008-08-30]
【海外】秘鲁前总理许会刑满释放  
[2008-08-30]
【海外】泰国东北部发生车祸14人死亡  
[2008-08-30]
【海外】法国外长说法国并不主张制裁俄罗斯  
[2008-08-30]
【金融】纽约股市三大股指受挫   
[2008-08-30]
【金融】美元对英镑创出26个月新高   
[2008-08-30]
【金融】纽约黄金期货价格微幅收低   
[2008-08-30]
【金融】伦敦股市微幅收高  
[2008-08-30]
【海外】欧盟反垄断调查美英西三航空公司  
[2008-08-30]
【海外】墨西哥将在墨美边境建巨型港口  
[2008-08-30]
【海外】欧元区8月份通胀率有所下降  
[2008-08-30]
【海外】智利严重车祸造成10人死亡  
[2008-08-30]
【海外】加拿大总理可能宣布提前举行大选  
[2008-08-30]
【海外】美国一化工厂爆炸1死1伤  
[2008-08-30]
【海外】格鲁吉亚将召回驻俄罗斯外交官  
[2008-08-30]
【产业】国际油价震荡收低  
[2008-08-30]
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