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即时要闻
20日农产品期货全线大涨  
[2010年09月20日]
20日沪深股市双双回落  
[2010年09月20日]
20日上海期金再创历史新纪录  
[2010年09月20日]
20日国内现货金银价格呈现盘整涨跌不一  
[2010年09月20日]
20日中小板指下跌0．76％  
[2010年09月20日]
联通iPhone4将于9月25日在国内上市  
[2010年09月20日]
我国电力装机已突破9亿千瓦  
[2010年09月20日]
20日创业板指下跌2．37％  
[2010年09月20日]
英石油因墨西哥湾漏油事故支出约95亿美元  
[2010年09月20日]
南疆铁路八盘磨至阿图什受水害影响中断  
[2010年09月20日]
台湾南部暴雨成灾  
[2010年09月20日]
北京汽车股份组建方案正式获批  
[2010年09月20日]
20日人民币市场汇价  
[2010年09月20日]
印度一客运列车相撞，至少6人死亡  
[2010年09月20日]
人民币对美元汇率中间价连续七个交易日创新高  
[2010年09月20日]
20日沪深股市小幅高开  
[2010年09月20日]
昌九城际高铁开通运营  
[2010年09月20日]
维C银翘片致1885例不良反应  
[2010年09月20日]
德国19日发生枪击案，四人死亡  
[2010年09月20日]
发改委发布紧急通知规范节能减排工作  
[2010年09月20日]
央行调查显示多数银行家认为货币政策将维持现状  
[2010年09月20日]
塔吉克斯坦军车遭袭5名军人死亡  
[2010年09月20日]
李稻葵：中国不会重蹈日本汇率覆辙  
[2010年09月20日]
欧盟超越美国再次成中国第一大贸易伙伴  
[2010年09月19日]
原油价格在明年一季度之前可能会处于弱势区间  
[2010年09月19日]
外交部：中方已暂停中日双边省部级以上交往   
[2010年09月19日]
外交部:日方如一意孤行中方将采取强烈反制措施  
[2010年09月19日]
证监会：尚未收到王亚伟离职申请  【财经网专稿】记者闫铮
[2010年09月19日]
证监会否认阻止华夏基金总经理范勇宏、副总经理王亚伟离职，称未收到申请
韩国海警扣押一艘中国渔船  
[2010年09月19日]
未来5年天津将培育科技小巨人企业1500家  
[2010年09月19日]
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