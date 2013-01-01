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即时要闻
1至8月全国国有企业营业收入同比增长37．6％  
[2010年09月19日]
东航客机起飞后引擎起火  
[2010年09月19日]
19日伊拉克发生两起大爆炸  
[2010年09月19日]
印度一辆旅游车遭枪击  
[2010年09月19日]
国产沃尔沃花落上海、成都和大庆  
[2010年09月19日]
浙江章光101公司产品含禁用成分受到查处  
[2010年09月19日]
国际经济一周大事回顾  
[2010年09月19日]
尼日利亚武装分子绑架５名学生  
[2010年09月19日]
中国新探明铁矿资源超150亿吨  
[2010年09月19日]
17日国际油价下滑  
[2010年09月19日]
17日伦敦金属交易所金属期价普涨  
[2010年09月19日]
17日芝加哥玉米期价过５美元  
[2010年09月19日]
铁路中秋节、国庆节假日旅客运输方案出台  
[2010年09月19日]
南非力争成为世界重要航空枢纽  
[2010年09月19日]
奇瑞投资4亿美元在巴西建汽车工业园  
[2010年09月19日]
前8个月北京房地产投资继续上升  
[2010年09月19日]
IBM公司与印度电信巨头携手拓展非洲市场  
[2010年09月19日]
17日纽约股市小幅上涨  
[2010年09月19日]
17日纽约汇市美元对欧元走高  
[2010年09月19日]
17日纽约黄金期货创新高  
[2010年09月19日]
2011年全球石油库存预计维持高位  《财经》综合报道
[2010年09月19日]
奥巴马提名沃伦负责筹建美国消费者金融保护局  
[2010年09月19日]
美联航与大陆航空合并获股东批准  
[2010年09月19日]
17日伦敦股市下跌  
[2010年09月19日]
中小企业创业投资基金成立  
[2010年09月19日]
江西抚州宜黄县拆迁事件相关责任人受到处理  
[2010年09月18日]
银监会：广发银行上海分行并未“被罚停业”  
[2010年09月18日]
美设立沈阳农业贸易处   
[2010年09月18日]
港交所正式建议延长交易时段 拟与内地同步开市  
[2010年09月18日]
搜房网报68.96美元上涨62%  
[2010年09月18日]
搜房网今日晚间在美上市，截止北京时间22:32分，搜房网股价为68.96美元，较发行价上涨62%。
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