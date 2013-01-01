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哈继铭：人口结构转变促使中国经济迈向平衡增长
[2010年09月17日]
17日猪肉、蔬菜价格微涨
[2010年09月17日]
银监会：加速利率市场化进程
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[2010年09月17日]
彭博社：中国要消除三十年的污染需花费巨大
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检察机关决定不批捕作家谢朝平
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谢亚龙等被证实批捕
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西江经济带规划即将出炉
[2010年09月17日]
美国轮胎特保案致上半年中国对美国轮胎出口下降两成
[2010年09月17日]
日本民主党确定新领导层
[2010年09月17日]
中国人民银行发布《中国金融稳定报告2010》
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[2010年09月17日]
中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2010)》，对2009年我国金融体系的稳定状况进行了全面评估
中国7月份重新增持30亿美国国债 一年曾7次减持
《财经》综合报道
[2010年09月17日]
美国财政部16日公布的报告显示，作为美国最大债权国，中国7月份增持30亿美元美国国债。此前两个月，中国都减持了美国国债
17日早盘沪深股市微涨
[2010年09月17日]
昆山居首中国内地最佳县级城市排行榜
[2010年09月17日]
国际金融中心建设关键在资本的自由流通
[2010年09月17日]
秘鲁黄金储量可供其开采11年
[2010年09月17日]
专家称：中国将成节能和新能源应用强国
《财经》记者 方璐
[2010年09月17日]
“2010年将成为我国节能和新能源汽车产业化实施极为重要的一年。”
人民币对美元汇率中间价再创汇改以来新高
[2010年09月17日]
美国参议院批准小企业减税和放宽信贷计划
[2010年09月17日]
巴西将动用主权基金抑制本币升值
[2010年09月17日]
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