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即时要闻
印度新一轮油气勘探将禁止中国等国企业参与  
[2010年09月15日]
15日芬兰北部一家化工厂爆炸  
[2010年09月15日]
日本6年半来首次干预外汇市场  
[2010年09月15日]
未来油价将会更高  
[2010年09月15日]
商务部说我国前八月实际利用外资超600亿美元  
[2010年09月15日]
15日早盘沪深股市涨跌各现  
[2010年09月15日]
秘鲁改组内阁  
[2010年09月15日]
9月京城楼市成交井喷引房价再涨担忧  
[2010年09月15日]
巴塞尔新资本协议价值10万亿欧元  
[2010年09月15日]
希腊发行半年期国债融资11．7亿欧元  
[2010年09月15日]
全社会用电量同比增14．69％  
[2010年09月15日]
美国呼吁中日对话解决钓鱼岛撞船引起的纷争  
[2010年09月15日]
苏丹外长说南部公投后该国不会爆发内战  
[2010年09月15日]
15日人民币对美元汇率中间价再创汇改以来新高  
[2010年09月15日]
15日人民币市场汇价  
[2010年09月15日]
也门南部同时发生3起爆炸  
[2010年09月15日]
白俄罗斯议会确定12月19日举行总统选举  
[2010年09月15日]
奥巴马欢迎伊朗释放一名被扣美国人  
[2010年09月15日]
美国7月企业库存创两年来最高增幅  
[2010年09月15日]
美国商品零售额8月份增长0．4％  
[2010年09月15日]
非洲欧盟将在新能源领域加强合作  
[2010年09月15日]
美国参议院为小企业贷款法案通过扫清关键障碍  
[2010年09月15日]
经合组织说其成员国7月失业率企稳  
[2010年09月15日]
欧佩克认为未来50年石油仍将是主导能源  
[2010年09月15日]
北京大兴区13块经营性土地集中上市  
[2010年09月15日]
香港二季度本地居民生产总值同比实质升5．1％  
[2010年09月15日]
14日亚太地区主要股市涨跌互现  
[2010年09月15日]
石家庄8月份商品住房均价同比上涨28．16％  
[2010年09月15日]
14日伦敦金属交易所金属期价涨跌互现  
[2010年09月15日]
14日纽约黄金期价创历史新高  
[2010年09月15日]
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