- 贾康：明年应继续发行地方债 《财经》综合报道
- [2010年09月15日]
财政部财政科学研究所所长贾康在2010夏季达沃斯论坛期间表示，为抵御金融危机而连发两年的2000亿元地方债，明年应该继续发行
- 菅直人当选日本民主党党首 《财经》记者 林靖
- [2010年09月15日]
虽然菅直人在当选后表示将“不偏不倚”，呼吁全党保持团结一致，但他能否掌握党内局势还是一个很大的未知数。今后日本政坛还会持续混乱
- 华润三九：外延式增长将成公司成长主要方式之一 【财经网专稿】记者 杨雅琴
- [2010年09月14日]
华润三九将把外延式增长作为公司重要的发展方式之一。在并购方向上，公司重点关注的有OTC业务的感冒药、皮肤药、胃肠、妇科等品类，在处方药业务方面为抗肿瘤、心脑血管等领域。
- TCL手机月销量首破三百万台 【财经网专稿】见习记者张艳红
- [2010年09月14日]
八月份，TCL通讯手机及其配件月销量首破三百万台，同比增长118%。
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