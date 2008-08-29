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即时要闻
【产业】2008中国企业500强评选发布  
[2008-08-30]
【政经】喀什“8•12”恐怖案件告破  
[2008-08-30]
【海外】麦凯恩选择阿拉斯加州长佩林为竞选伙伴  
[2008-08-29]
【海外】土耳其一军火工厂爆炸18人伤亡  
[2008-08-29]
【政经】西藏仲巴震中地表开裂近十公里  
[2008-08-29]
【金融】恒生指数全周升869点  
[2008-08-29]
【海外】美国7月个人收入创三年来最大跌幅  
[2008-08-29]
【海外】埃塞俄比亚总理表示或从索马里撤军  
[2008-08-29]
【政经】北京奥运期间违法犯罪降至八年来最低  
[2008-08-29]
【政经】地震重灾区困难学生获特别资助  
[2008-08-29]
【海外】泰国南部3个国际机场关闭  
[2008-08-29]
【海外】津巴布韦执政党称无需更多谈判  
[2008-08-29]
【产业】国内能源企业加速“煤电一体化”  
[2008-08-29]
【政经】食用油全国均价稳中微降  
[2008-08-29]
【政经】《行政区域界线界桩管理办法》出台  
[2008-08-29]
【海外】联刚团谴责刚果(金)武装冲突  
[2008-08-29]
【政经】海峡两岸大学校长论坛9月厦门召开  
[2008-08-29]
【政经】中国批准同日本关于刑事司法协助的条约  
[2008-08-29]
【海外】民主党准备冲刺美国总统大选  
[2008-08-29]
【金融】亚太地区主要股市全线上涨  
[2008-08-29]
【海外】伊朗称其有4000台离心机在运转  
[2008-08-29]
【政经】中国和土库曼斯坦联合声明  
[2008-08-29]
【政经】中国批准同巴基斯坦关于刑事司法协助的协定  
[2008-08-29]
【政经】青藏线全程可无线上网  
[2008-08-29]
【政经】中国批准同纳米比亚关于刑事司法协助的条约  
[2008-08-29]
【政经】《万国邮政联盟组织法第七附加议定书》获批  
[2008-08-29]
【政经】中俄自由贸易城在黑河开业  
[2008-08-29]
【产业】俄罗斯并购中国牡丹江水泥集团  
[2008-08-29]
【政经】胡锦涛同土库曼斯坦总统会谈  
[2008-08-29]
【海外】巴基斯坦自杀式爆炸致两人亡  
[2008-08-29]
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