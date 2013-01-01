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即时要闻
京8月房价同比涨两成  
[2010年09月13日]
13日商品期市延续涨势  
[2010年09月13日]
报告预测今年中国经济有望增长9．84％  
[2010年09月13日]
世行支持中国实现经济再平衡  
[2010年09月13日]
周小川说央行货币政策目标应相机而动  
[2010年09月13日]
13日香港恒生指数升1．89％  
[2010年09月13日]
俄达吉斯坦警方击毙13名非法武装分子  
[2010年09月13日]
13日沪深股市震荡走高  
[2010年09月13日]
13日上海期金振荡盘整  
[2010年09月13日]
13日中小板指上涨2．12％　  
[2010年09月13日]
13日创业板指上升0．73％  
[2010年09月13日]
中国北车、上海电气和阿尔斯通开展合作  
[2010年09月13日]
丝绸集团19日发行10亿元短期融资券  【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年09月13日]
丝绸集团拟于9月19日发行10亿元短期融资券，募集资金将用于补充正常经营流动资金需求和降低融资成本。
8月份北京新建商品住宅价格同比上涨20．4％  
[2010年09月13日]
13日台北股市大涨201点  
[2010年09月13日]
13日东京股市日经股指上涨0.89%  
[2010年09月13日]
13日15点14名被抓中国渔民返抵福州  
[2010年09月13日]
印度将出台政策发展制造业  
[2010年09月13日]
成思危说中国将大力发展新能源  
[2010年09月13日]
发展中国家的崛起是历史趋势  
[2010年09月13日]
推进全球金融监管体制协调与统一  
[2010年09月13日]
首发集团19日发30亿元短期融资券  【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年09月13日]
首发集团拟于19日发行30亿元短期融资券，募集资金将用于补充项目建设所需资金、偿还银行贷款、改善融资结构.
中国铝业平果铝矿2010年预计贡献利润10亿元  【财经网专稿】记者 傅明
[2010年09月13日]
2010年1-8月，中国铝业广西分公司实现利润8亿元，预计全面实现利润10亿元。2009年，平果铝矿为中国铝业贡献了3亿元的利润。
13日早盘沪深股市上涨  
[2010年09月13日]
中交股份19日发25亿元短期融资券  【财经网专稿】记者 孔驰
[2010年09月13日]
中交股份拟于9月19日发行25亿元短期融资券，募集资金用于补充流动资金和置换银行短期借款。
同煤集团非煤产值将提高至40%-60%  【财经网专稿】记者 傅明
[2010年09月13日]
“十二五”期间，同煤集团非煤产值要达到总产值的40%-60%。2009年同煤集团非煤销售收入达到65亿元，占全公司销售总收入的近20%。
人民币美元中间价创汇改以来新高  
[2010年09月13日]
美联储表示支持银行业新资本金标准  
[2010年09月13日]
公安部昨证实谢亚龙被立案侦查  
[2010年09月13日]
中国仍处于极为有利的发展阶段  
[2010年09月13日]
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