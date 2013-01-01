2010年1-8月，中国铝业广西分公司实现利润8亿元，预计全面实现利润10亿元。2009年，平果铝矿为中国铝业贡献了3亿元的利润。

“十二五”期间，同煤集团非煤产值要达到总产值的40%-60%。2009年同煤集团非煤销售收入达到65亿元，占全公司销售总收入的近20%。