- 丝绸集团19日发行10亿元短期融资券 【财经网专稿】记者 孔驰
- [2010年09月13日]
丝绸集团拟于9月19日发行10亿元短期融资券，募集资金将用于补充正常经营流动资金需求和降低融资成本。
- 首发集团19日发30亿元短期融资券 【财经网专稿】记者 孔驰
- [2010年09月13日]
首发集团拟于19日发行30亿元短期融资券，募集资金将用于补充项目建设所需资金、偿还银行贷款、改善融资结构.
- 中交股份19日发25亿元短期融资券 【财经网专稿】记者 孔驰
- [2010年09月13日]
中交股份拟于9月19日发行25亿元短期融资券，募集资金用于补充流动资金和置换银行短期借款。
- 同煤集团非煤产值将提高至40%-60% 【财经网专稿】记者 傅明
- [2010年09月13日]
“十二五”期间，同煤集团非煤产值要达到总产值的40%-60%。2009年同煤集团非煤销售收入达到65亿元，占全公司销售总收入的近20%。
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