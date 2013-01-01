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即时要闻
韩国红十字会将向朝鲜水灾地区提供100亿韩元物资  
[2010年09月13日]
我国期货市场成交量居全球第一  
[2010年09月13日]
“夏季达沃斯论坛”聚焦可持续增长  
[2010年09月13日]
李书福打算网上卖车  
[2010年09月13日]
13日人民币对美元汇率中间价升破6．76  
[2010年09月13日]
日本释放14名中国船员，即日归国  
[2010年09月13日]
10日纽约汇市美元对日元走高  
[2010年09月13日]
10日纽约黄金期货价格继续下跌  
[2010年09月13日]
10日纽约股市连续第三天上涨  
[2010年09月13日]
法总理认为法国经济今年至少增长1．5％  
[2010年09月13日]
10日玉米期价触及23个月来高点  
[2010年09月13日]
10日伦敦金属交易所金属期价格涨跌互现  
[2010年09月13日]
香港酝酿成立独立的保险业监管局  
[2010年09月13日]
13日沪深股市小幅高开  
[2010年09月13日]
希腊总理表示不会重组国债  
[2010年09月13日]
土耳其总理宣布修宪议案通过公投  
[2010年09月13日]
我驻日使馆派员赴石垣岛探望被扣渔船船员  
[2010年09月13日]
UNESCO对近期针对记者暴力活动表示震惊  
[2010年09月13日]
巴基斯坦部落地区再遭美军无人机袭击造成6人伤亡  
[2010年09月13日]
原中国足协副主席谢亚龙等人被立案侦查  
[2010年09月13日]
英国军团病疫情致两人死亡  
[2010年09月13日]
埃及尼罗河沉船泄漏100吨柴油  
[2010年09月13日]
美国肯塔基州发生枪击案6人死亡  
[2010年09月13日]
戴秉国紧急召见日本驻华大使  
[2010年09月13日]
武汉将建首个纯电动汽车产业基地  
[2010年09月13日]
江苏发行首只省级中小企业集合票据  
[2010年09月13日]
8月份南昌房价同比上涨5．6％  
[2010年09月13日]
乌克兰总理称乌不打算限制粮食出口  
[2010年09月13日]
10日伦敦股市股指小幅上涨  
[2010年09月13日]
近期大蒜价格高位持稳  
[2010年09月13日]
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