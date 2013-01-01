- 央行：8月份人民币贷款增加5452亿元 《财经》综合报道
- [2010年09月11日]
中国人民银行网站今日发布2010年8月金融统计数据报告，8月份人民币贷款增加5452亿元，同比多增1348亿元
- 统计局：8月份CPI同比涨3.5% PPI涨4.3% 《财经》综合报道
- [2010年09月11日]
国家统计局今日发布8月份国民经济主要指标数据，其中8月份居民消费价格(CPI)同比上涨3.5%，涨幅比7月份扩大0.2个百分点。8月份工业品出厂价格(PPI)同比上涨4.3%，涨幅比7月份回落0.5个百分点
- 加息传闻流传 房市或迎来拐点 《财经》综合报道
- [2010年09月10日]
选择在周末加息似乎已经成为中国央行的习惯做法。如果这次加息传闻最终被证实的话，中国房市或迎来拐点
- 华电福清牛头尾风电场预计年底并网发电 【财经网专稿】记者 张倩
- [2010年09月10日]
截至2009年底，中国华电装机容量7550.73万千瓦，其中风电75.43万千瓦，占总装机容量近1%。
- 铁道部拟于9月16日发行150亿元铁道债券 【财经网专稿】记者 孔驰
- [2010年09月10日]
中国铁道部拟于9月16日发行150亿元2010年第二期铁道债券，具体为10年期债券100亿元、15年期债券50亿元。
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