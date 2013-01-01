汇金再发350亿元固定利率债券 市场质疑依旧 【财经网专稿】记者 孔驰 [2010年09月10日] 中央汇金公司拟于9月16日发行350亿元汇金债。交易员预计市场需求仍将火爆，但掩盖不了市场对其的质疑

华电福清牛头尾风电场预计年底并网发电 【财经网专稿】记者 张倩 [2010年09月10日] 截至2009年底，中国华电装机容量7550.73万千瓦，其中风电75.43万千瓦，占总装机容量近1%。