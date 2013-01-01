本田中国8月销量下滑 广汽本田环比下降两成多 【财经网专稿】记者 刘旭 [2010年09月06日] 8月份本田中国在华的汽车销量为4.83万辆，同比增长5.9%，环比下降14.62%。细分品牌方面，广汽本田销量为2.72万辆，同比下降0.5%，环比下降21.05%。

东风汽车：神龙第三厂仍将落址武汉 【财经网专稿】记者 刘旭 见习记者 边晶晶 [2010年09月06日] 9月4日，在2010中国汽车产业发展国际论坛会议间隙，东风汽车公司党委副书记范仲在接受记者独家专访时表示：“与PSA合作的神龙第三工厂新厂址仍然将落户武汉。”