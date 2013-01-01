- 张燕生：中国出口企业竞争力同比大幅增强 【财经网专稿】记者 徐斌
- [2010年09月06日]
9月6日，中国国家发展和改革委员会对外经济研究所所长张燕生在2010年中国进口论坛上表示34%的企业因为劳动力素质提高而竞争力加强，而去年同期的数字只有16%。
- 本田中国8月销量下滑 广汽本田环比下降两成多 【财经网专稿】记者 刘旭
- [2010年09月06日]
8月份本田中国在华的汽车销量为4.83万辆，同比增长5.9%，环比下降14.62%。细分品牌方面，广汽本田销量为2.72万辆，同比下降0.5%，环比下降21.05%。
- 东风汽车：神龙第三厂仍将落址武汉 【财经网专稿】记者 刘旭 见习记者 边晶晶
- [2010年09月06日]
9月4日，在2010中国汽车产业发展国际论坛会议间隙，东风汽车公司党委副书记范仲在接受记者独家专访时表示：“与PSA合作的神龙第三工厂新厂址仍然将落户武汉。”
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