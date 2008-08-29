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即时要闻
【海外】泰国民盟支持者冲击泰南部机场  
[2008-08-29]
【政经】中国首例互联网发恐怖地震信息案宣判  
[2008-08-29]
【金融】香港恒生指数升289点  
[2008-08-29]
【海外】俄罗斯一箭发射5颗德国卫星  
[2008-08-29]
【产业】29日国内金银价全线上涨  
[2008-08-29]
【金融】外汇局将考核银行执行外汇管理规定情况  
[2008-08-29]
【金融】29日国内黄金期货价涨跌互现  
[2008-08-29]
【政经】云南楚大高速公路被泥石流阻断  
[2008-08-29]
【政经】温家宝主持召开国家科技教育领导小组会议　  
[2008-08-29]
【金融】29日中小板指数涨2.11%  
[2008-08-29]
【金融】29日认购权证全部报升　  
[2008-08-29]
【金融】沪深B股涨幅双双上行  
[2008-08-29]
【金融】29日沪深股指强势上行  
[2008-08-29]
【政经】青藏铁路二线施工发生冒顶事故四死七伤  
[2008-08-29]
【海外】印度二季度经济增长率降至低点  
[2008-08-29]
【政经】新疆喀什公安民警遇袭二人牺牲五人受伤  
[2008-08-29]
【政经】奥运金牌运动员代表团抵港交流  
[2008-08-29]
【金融】东京股市上涨2.39%  
[2008-08-29]
【海外】飓风造成海地等国至少67人死亡  
[2008-08-29]
【海外】美称不干预拉美左翼政府结盟  
[2008-08-29]
【产业】戴尔公司季度盈利下跌17％  
[2008-08-29]
【海外】奥巴马接受美国民主党总统候选人提名  
[2008-08-29]
【海外】日本7月份失业率降到4%  
[2008-08-29]
【金融】东京日经股指早盘上涨2.19%  
[2008-08-29]
【政经】两岸周末包机载客率首度突破九成  
[2008-08-29]
【金融】沪深两市早盘微涨  
[2008-08-29]
【海外】日本7月份工矿业生产指数上升0.9%  
[2008-08-29]
【海外】法国提高资本利得税税率以鼓励就业  
[2008-08-29]
【金融】上证公司治理指数ETF亮相在即  
[2008-08-29]
【海外】德国8月份失业率降至16年来最低点  
[2008-08-29]
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