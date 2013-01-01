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即时要闻
中石油华北石化启动千万吨炼油百万吨乙烯工程  《财经》记者 张启安
[2010年09月03日]
由此中石油华北石化成为我国第14家炼油产能达到千万吨以上的企业
2日伦敦金属交易所金属期价普涨  
[2010年09月03日]
2日纽约汇市美元走软  
[2010年09月03日]
2日纽约国际油价升破每桶75美元  
[2010年09月03日]
2日纽约黄金期货收盘价近历史高点  
[2010年09月03日]
2日纽约股市上涨  
[2010年09月03日]
2日伦敦股市微涨  
[2010年09月03日]
3日沪深股市小幅高开  
[2010年09月03日]
日报:中国GDP超越日本是“统计假象”  
[2010年09月02日]
美拒绝就人民币汇率政策展开调查  
[2010年09月02日]
银行业协会：2010房产行业贷款风险不容忽视  
[2010年09月02日]
周小川行长在国家行政学院做专题报告  
[2010年09月02日]
气候金融国际青年论坛开幕  《财经》综合报道
[2010年09月02日]
香港恒生指数升1.19%  
[2010年09月02日]
2日国内现货金银小幅下挫  
[2010年09月02日]
工信部将建“黑名单”惩失信企业  
[2010年09月02日]
任志强撰文说别听潘石屹瞎忽悠  
[2010年09月02日]
2011财年中国可能成美农产品第二大进口国  
[2010年09月02日]
河南矿工地下6米建房躲高房价  
[2010年09月02日]
苏州一银行职员涉嫌诈骗一千八百万被起诉  
[2010年09月02日]
马建堂说将在部分城市抽查空置房  
[2010年09月02日]
瑞典央行再次升息  
[2010年09月02日]
云南保山山体滑坡48人死亡失踪  
[2010年09月02日]
2日创业板指上升1．94％  
[2010年09月02日]
2日中小板指缩量上涨1．14％  
[2010年09月02日]
沪深股市高开高走  
[2010年09月02日]
今年乌洽会新疆兵团主打“工业牌”  
[2010年09月02日]
东京股市日经股指上涨1.52%  
[2010年09月02日]
IMF上调韩国今年经济增长预期  
[2010年09月02日]
深圳计划今年建5万套保障房  
[2010年09月02日]
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