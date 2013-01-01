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即时要闻
“新书一年内不得打折”被废止  
[2010年09月02日]
2日上海期金价格小幅回调  
[2010年09月02日]
广州上调土地增值税预征率  
[2010年09月02日]
俄天然气巨头一季度净利润同比上升  
[2010年09月02日]
８月CPI预计同比再创年内新高  
[2010年09月02日]
2日台北股市上涨52点  
[2010年09月02日]
香港人民币外汇交易急增  
[2010年09月02日]
首批创业板公司募投资金使用率21％  
[2010年09月02日]
日本8月货币供应量增加5．4％  
[2010年09月02日]
巴以领导人表示致力于谈判实现持久和平  
[2010年09月02日]
美联储高官称应用一切工具来刺激经济  
[2010年09月02日]
69家报价公司上半年利润增长75％  
[2010年09月02日]
WEF公布“2011年技术先锋”名单  
[2010年09月02日]
新疆启动汉语学校开民族语文课试点  
[2010年09月02日]
世行前副行长看好非洲发展前景  
[2010年09月02日]
中国平安成为深发展控股股东  
[2010年09月02日]
美国7月份建筑开支降至十年最低  
[2010年09月02日]
俄政府对粮食出口禁令作出部分修改  
[2010年09月02日]
8月南京二手房成交量上扬26％  
[2010年09月02日]
印度将对谷歌和SKYPE实施监控  
[2010年09月02日]
人民币对美元中间价回升123个基点  
[2010年09月02日]
美国8月份汽车销量同比大跌  
[2010年09月02日]
2日人民币市场汇价  
[2010年09月02日]
巴西央行决定维持基准利率不变  
[2010年09月02日]
IMF呼吁发达经济体削减公共债务  
[2010年09月02日]
伦敦金属交易所金属期价普涨  
[2010年09月02日]
南非将修改《黑人经济振兴法》  
[2010年09月02日]
芝加哥小麦期价创两周最大单日涨幅  
[2010年09月02日]
2日沪深股市双双高开  
[2010年09月02日]
资本市场助推中国广告业发展  
[2010年09月02日]
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