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即时要闻
台北股市上涨51点  
[2010年09月01日]
湖南着力培育七大战略性新兴产业  
[2010年09月01日]
央行胡晓炼：将考虑允许用人民币从事对外投资  
[2010年09月01日]
加拿大第二季度经济增速明显回落  
[2010年09月01日]
我国有效注册商标量超四百万件  
[2010年09月01日]
8月份我国PMI指数回升至51．7％  
[2010年09月01日]
1日早盘沪深股市均为略涨  
[2010年09月01日]
以总理表示将惩处射杀以平民凶手  
[2010年09月01日]
黑龙江两年新增旱涝保收田1291万亩  
[2010年09月01日]
七成房企缺钱，或不再死扛房价  
[2010年09月01日]
德意志银行预测中国电子商务大增长  
[2010年09月01日]
特区仍然要做改革创新的“试验田”  
[2010年09月01日]
东京股市日经股指早盘小幅上涨  
[2010年09月01日]
广州出让3幅土地，地王再现  
[2010年09月01日]
绍兴县将淘汰7.1亿米印染产能  
[2010年09月01日]
美国银行业盈利大涨问题犹存  
[2010年09月01日]
奥地利8月飞雪让人措手不及  
[2010年09月01日]
西班牙前7个月财政赤字下滑近五成  
[2010年09月01日]
1日人民币市场汇价  
[2010年09月01日]
人民币对美元汇率中间价走低21个基点  
[2010年09月01日]
1日沪深股市双双高开  
[2010年09月01日]
芝加哥农产品期价集体下跌  
[2010年09月01日]
重钢与韩国浦项初步达成合作意向  
[2010年09月01日]
奥巴马宣布驻伊美军作战任务结束  
[2010年09月01日]
肯尼亚人口十年增千万  
[2010年09月01日]
美联储预计美国经济复苏依然乏力  
[2010年09月01日]
美强烈谴责约旦河西岸袭击事件  
[2010年09月01日]
英外交大臣访塞就科索沃问题向塞施压  
[2010年09月01日]
家乐福集团上半年扭亏为盈  
[2010年09月01日]
空客宣布Ａ350型飞机投产  
[2010年09月01日]
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