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即时要闻
【金融】上证所发布上市公司股东增持股份指引  
[2008-08-29]
【海外】北极海冰面积逼近历史最低值  
[2008-08-29]
【海外】安理会未就格局势达成一致意见  
[2008-08-29]
【金融】人民币市场汇价(8月29日)  
[2008-08-29]
【海外】日本7月份核心消费价格指数上升2.4%  
[2008-08-29]
【海外】波兰防长说不会改变反导计划  
[2008-08-29]
【海外】今年美农业贸易顺差将创新高  
[2008-08-29]
【金融】国际财经快报  
[2008-08-29]
【政经】唐山发生盗采煤矿事件 9人被困  
[2008-08-29]
【金融】国际油价冲高回落  
[2008-08-29]
【金融】美元对西方主要货币汇率走高  
[2008-08-29]
【金融】纽约黄金期价继续小幅上扬   
[2008-08-29]
【金融】美股大幅上扬   
[2008-08-29]
【海外】美国经济第二季度增长3.3%  
[2008-08-28]
【政经】上合组织成员国元首杜尚别宣言  
[2008-08-28]
【金融】14家上市银行同比增长超60%  
[2008-08-28]
【政经】我国将采取八措施力促农民增收  
[2008-08-28]
【海外】蒙古国新议会宣告成立  
[2008-08-28]
【海外】俄总统称承认南阿独立经过慎重考虑  
[2008-08-28]
【政经】内地与香港签署能源合作谅解备忘录  
[2008-08-28]
【海外】黎巴嫩军队一直升机被击落  
[2008-08-28]
【政经】西藏三大文物维修已投资2.8亿元  
[2008-08-28]
【政经】去年中国农民工达到2.26亿人  
[2008-08-28]
【政经】中央财政对农民直补规模翻番  
[2008-08-28]
【政经】王岐山强调开创两岸经济交流合作新局面  
[2008-08-28]
【政经】上合组织杜尚别会议联合公报  
[2008-08-28]
【海外】巴基斯坦政坛三党政治角力  
[2008-08-28]
【海外】北约称在黑海军舰与格俄冲突无关  
[2008-08-28]
【金融】中国银行上半年盈利大幅增长  
[2008-08-28]
【金融】亚太地区主要股市涨跌不一  
[2008-08-28]
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