- 李滢铨：还死伤者公道，不向弱者抽刃 李滢铨/文
- [2010年08月30日]
要慰死难者在天之灵的方法不是责难无辜的菲佣或菲国人民，我们的焦点要清晰，针对菲国的政府和警方，要求公正的调查，追究事件责任，以及支持伤者及死者遗属安排日后的生活，这才是对事件中死伤者的实在关怀，长远而言，我们该更支持菲国人民建设更可靠的政府，更有公义的社会，这样香港才真正算得上是国际社会的一员，有人道关怀的国际大都会
- 方舟子遭两歹徒袭击 《财经》记者 高胜科
- [2010年08月29日]
8月29日下午5时许，著名互联网打假人士方舟子在北京市石景山区鲁谷路的自家附近遭两歹徒袭击
- 河南航空企业名称登记被撤 恢复为“鲲鹏航空” 《财经》综合报道
- [2010年08月28日]
河南省政府新闻办紧急召开通报会，对外宣布撤销河南航空有限公司(河南航空)企业名称登记。通报会称，河南航空作为企业名称，在使用中已对公众造成误解，给本未在该公司投资的河南造成极大负面影响
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