要慰死难者在天之灵的方法不是责难无辜的菲佣或菲国人民，我们的焦点要清晰，针对菲国的政府和警方，要求公正的调查，追究事件责任，以及支持伤者及死者遗属安排日后的生活，这才是对事件中死伤者的实在关怀，长远而言，我们该更支持菲国人民建设更可靠的政府，更有公义的社会，这样香港才真正算得上是国际社会的一员，有人道关怀的国际大都会