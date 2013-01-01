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河南航空25日航班计划全部取消
[2010年08月25日]
伊春客机失事幸存者讲失事过程:降落过程剧烈颠簸
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伊春失事飞机巴西厂家将赴华配合事故调查
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伊春客机失事：伊春机场停用 河南航空5航班取消
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[2010年08月25日]
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[2010年08月25日]
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[2010年08月25日]
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[2010年08月25日]
24日房地产利空打压美股连跌
[2010年08月25日]
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25日人民币对美元继续回落
[2010年08月25日]
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[2010年08月25日]
25日沪深股市双双低开
[2010年08月25日]
伊春空难遇难者名单公布
[2010年08月25日]
巴西技术人员赴华协助飞机失事调查
[2010年08月25日]
伊春失事客机航班8月10日才开通 仅两周
[2010年08月25日]
伊春飞机失事造成43人遇难 53人获救
[2010年08月25日]
伊春客机失事快讯：据知情者称，飞机“是偏离跑道，不是坠毁，是在机场的航道上爆炸的。”
[2010年08月25日]
伊春外宣办：当地医院共救治53人 发现遇难者遗体43具
[2010年08月25日]
伊春市委宣传部高姓副部长介绍，目前已有53名伤员被送往医院
[2010年08月25日]
失事机组人员手机一人无接听，其余无法接通
[2010年08月25日]
失事飞机乘客中有约20人为各地发改委人士
[2010年08月25日]
从伊春市林业中心医院获悉，该院救治7人
[2010年08月25日]
张德江连夜赶赴伊春事故现场
[2010年08月25日]
伊春机场地处山谷交汇漫滩处 夜航条件复杂
[2010年08月25日]
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