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即时要闻
【金融】23日纽约股市高开低走  
[2010年08月24日]
【金融】国际油价23日小幅下挫  
[2010年08月24日]
【金融】纽约23日欧元对美元继续走低  
[2010年08月24日]
【金融】24日人民币对美元继续走低  
[2010年08月24日]
【金融】24日沪深股市小幅低开  
[2010年08月24日]
【产业】丰田汽车拟将2011年全球混合动力汽车产量提高7%  
[2010年08月23日]
【金融】23日国内现货金银涨跌不一  
[2010年08月23日]
【产业】7月末中国原油库存上升1.3%  
[2010年08月23日]
【金融】科威特与卡塔尔基金提高对农行IPO投资  
[2010年08月23日]
【政经】长江上游干流水位继续上涨  
[2010年08月23日]
【产业】鸿海大陆产能挑战3万亿营收  
[2010年08月23日]
【政经】甘肃遭受暴雨洪涝泥石流灾害  
[2010年08月23日]
【政经】商务部严禁中介方式外派劳务  
[2010年08月23日]
【金融】23日上海期金价格小幅下挫  
[2010年08月23日]
【金融】23日沪深股市微跌收盘  
[2010年08月23日]
【海外】国际财经快报  
[2010年08月23日]
【政经】重庆两江迎新洪峰  
[2010年08月23日]
【金融】23日沪深两市早盘收涨  
[2010年08月23日]
【金融】23日人民币对美元回落105个基点  
[2010年08月23日]
【金融】23日两市开盘沪跌深涨  
[2010年08月23日]
【政经】云南贡山泥石流死亡人数增至29人  
[2010年08月23日]
【金融】20日国内现货金银小幅上涨  
[2010年08月20日]
【金融】20日上海期金微幅下挫  
[2010年08月20日]
【金融】交强险基础费率暂不调整  
[2010年08月20日]
【金融】20日沪深股市回落调整  
[2010年08月20日]
【政经】舟曲泥石流灾害现场评估完成  
[2010年08月20日]
【金融】20日沪深两市早盘收跌  
[2010年08月20日]
【产业】中房集团正式并入中交集团  
[2010年08月20日]
【金融】19日芝加哥小麦期价大涨  
[2010年08月20日]
【金融】国际油价跌至75美元之下  
[2010年08月20日]
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