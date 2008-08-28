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即时要闻
【金融】房利美高层大“换血”  
[2008-08-28]
【金融】雷曼资产管理部门买家浮现  
[2008-08-28]
【金融】新加坡上市中国企业表现良好  
[2008-08-28]
【海外】泰国动荡局面近期难以结束  
[2008-08-28]
【金融】日美联手监控投机资金流入商品期货  
[2008-08-28]
【海外】新日本石油公司下调汽油批发价  
[2008-08-28]
【海外】法国阿海珐集团投巨资加强核安全  
[2008-08-28]
【金融】美国储蓄机构二季度亏54亿美元  
[2008-08-28]
【产业】贵州茅台半年净利同比增163%  
[2008-08-28]
【政经】北海紧急处置甲醛泄漏车祸  
[2008-08-28]
【政经】北海市发生车祸导致甲醛泄漏  
[2008-08-28]
【政经】广维爆炸区附近群众生活恢复正常  
[2008-08-28]
【金融】东京股市早盘微幅上涨  
[2008-08-28]
【海外】加拿大将对北冰洋管辖范围扩展一倍  
[2008-08-28]
【政经】残奥会圣火采集暨火炬接力仪式举行  
[2008-08-28]
【政经】北部湾涠洲岛溢油污染有所缓解  
[2008-08-28]
【产业】美国原油和汽油库存小幅下降  
[2008-08-28]
【金融】美证交会拟调整美国会计标准体系  
[2008-08-28]
【海外】专家警告全球耕地面积正在迅速减少  
[2008-08-28]
【海外】也门抓获4名“基地”组织成员  
[2008-08-28]
【金融】技术性卖盘打压芝加哥小麦期价  
[2008-08-28]
【金融】美元对西方主要货币汇率涨跌互见   
[2008-08-28]
【政经】广交会改革方案公布  
[2008-08-28]
【政经】两岸体育交流将更加密切  
[2008-08-28]
【政经】王毅冀望两岸经济关系正常化  
[2008-08-28]
【政经】残奥会火种采集仪式今举行  
[2008-08-28]
【海外】奥巴马正式获民主党总统候选人提名  
[2008-08-28]
【政经】胡锦涛会见俄总统梅德韦杰夫  
[2008-08-28]
【政经】汶川灾后重建总体规划获通过  
[2008-08-28]
【金融】美股小幅收高  
[2008-08-28]
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