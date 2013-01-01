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即时要闻
【金融】农行H股上市股价高开1.56%  
[2010年07月16日]
【金融】伦敦股市股指15日继续下跌  
[2010年07月16日]
【金融】15日道琼斯指数结束“七连阳”  
[2010年07月16日]
【金融】15日纽约黄金期货小幅反弹  
[2010年07月16日]
【金融】15日国际油价下滑  
[2010年07月16日]
【金融】15日纽约汇市欧元对美元创新高  
[2010年07月16日]
【金融】15日伦敦金属期货涨跌不一  
[2010年07月16日]
【金融】人民币对美元连续三日走高  
[2010年07月16日]
【政经】环保部:三大原因造成紫金矿业污染  
[2010年07月16日]
【金融】16日沪深股市双双低开  
[2010年07月16日]
【政经】6月全国财政收入同比增14.7%  
[2010年07月15日]
【金融】证监会专项核查紫金矿业污染事故  
[2010年07月15日]
【金融】15日两市早盘沪跌深涨  
[2010年07月15日]
【金融】15日人民币对美元继续走高  
[2010年07月15日]
【金融】15日沪深股市小幅低开  
[2010年07月15日]
【政经】紫金矿业污染初步调查情况公布  
[2010年07月15日]
【海外】美国最大焦炭厂发生爆炸15人受伤  
[2010年07月15日]
【金融】伦敦股市14日小幅下跌  
[2010年07月15日]
【海外】美联储下调美国经济预期增长率  
[2010年07月15日]
【金融】14日纽约股市收盘涨跌不一  
[2010年07月15日]
【金融】纽约黄金期货小幅回落  
[2010年07月15日]
【金融】纽约市场油价小幅回落  
[2010年07月15日]
【金融】纽约汇市14日欧元对美元走强  
[2010年07月15日]
【金融】14日伦敦金属期货涨跌不一  
[2010年07月15日]
【政经】湖北30人因暴雨洪涝灾害死亡失踪  
[2010年07月14日]
【金融】A股融资融券余额首超20亿元  
[2010年07月14日]
【产业】6月全社会用电量增14.14%  
[2010年07月14日]
【金融】14日国内现货金银全线上扬  
[2010年07月14日]
【金融】14日上海期金反弹收高  
[2010年07月14日]
【金融】14日沪深股市冲高回落双双收红  
[2010年07月14日]
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