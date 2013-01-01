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即时要闻
【海外】核裁军国际委员会要求大幅削减核武器  
[2010年07月06日]
【海外】俄呼吁格鲁吉亚政府与南奥塞梯对话  
[2010年07月06日]
【金融】三峡工程上半年运行稳定  
[2010年07月05日]
【政经】西部大开发23项重点工程开工  
[2010年07月05日]
【金融】5日沪深A股低开高走仍收低  
[2010年07月05日]
【金融】外汇局规范银行境外直接投资外汇管理  
[2010年07月05日]
【金融】5日创业板成交萎缩三成以上  
[2010年07月05日]
【金融】中小板指5日微跌0.29%  
[2010年07月05日]
【金融】5日沪深B股涨跌各现  
[2010年07月05日]
【金融】认购权证5日跌幅均逾3%  
[2010年07月05日]
【金融】5日上海期金小幅反弹  
[2010年07月05日]
【金融】5日国内现货金银涨跌不一  
[2010年07月05日]
【金融】5日香港恒生指数微跌0.32%  
[2010年07月05日]
【金融】欧佩克周油价再度下跌  
[2010年07月05日]
【金融】中国IPO融资金额预计超五千亿元  
[2010年07月05日]
【金融】5日亚太主要股市涨跌互见  
[2010年07月05日]
【政经】台湾上半年外汇储备再创新高  
[2010年07月05日]
【政经】3月末中国外债余额4432亿美元  
[2010年07月02日]
【政经】中国经济2009年增速上调为9.1%  
[2010年07月02日]
【金融】2日国内现货金银放量大跌  
[2010年07月02日]
【金融】2日上海期金失守270元关口  
[2010年07月02日]
【金融】2日沪深股市上演“V”形反转  
[2010年07月02日]
【产业】大庆油田产油逾两千万吨  
[2010年07月02日]
【海外】吉尔吉斯斯坦公布全民公投结果  
[2010年07月02日]
【政经】强降雨致山西部分公路交通中断  
[2010年07月02日]
【金融】国际财经快报  
[2010年07月02日]
【金融】2日早盘沪深股市双双下跌  
[2010年07月02日]
【政经】操纵绿豆大蒜价格的公司被查处  
[2010年07月02日]
【海外】美政府再抛花旗股票收回43亿美元  
[2010年07月02日]
【金融】1日伦敦股市下跌  
[2010年07月02日]
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