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即时要闻
【金融】1日纽约股市继续下跌  
[2010年07月02日]
【金融】1日国际油价大幅下挫  
[2010年07月02日]
【金融】1日纽约黄金期货暴跌  
[2010年07月02日]
【金融】1日伦敦金属期货涨跌互现  
[2010年07月02日]
【产业】6月中国PMI指数回落  
[2010年07月02日]
【金融】人民币对美元2日大幅走高  
[2010年07月02日]
【金融】2日沪深股市小幅低开  
[2010年07月02日]
【金融】PMI指数回落打压股市  
[2010年07月01日]
【金融】农行1日开始A股网下申购  
[2010年07月01日]
【政经】沪宁城际高铁开通运营  
[2010年07月01日]
【金融】国际财经简讯  
[2010年07月01日]
【金融】1日早盘沪深股市小幅收跌  
[2010年07月01日]
【海外】欧盟提出强化财政纪律改革方案  
[2010年07月01日]
【金融】30日国际油价小幅回落  
[2010年07月01日]
【金融】30日欧元对美元汇率回升  
[2010年07月01日]
【金融】纽约股市创今年最低收盘价  
[2010年07月01日]
【金融】1日人民币对美元攀升51点  
[2010年07月01日]
【金融】伦敦股市30日微涨  
[2010年07月01日]
【金融】30日伦敦金属期货价普跌  
[2010年07月01日]
【金融】30日哥农产品期价提振大涨  
[2010年07月01日]
【政经】创业板半年报披露准则发布  
[2010年07月01日]
【产业】华测检测连续两位高管辞职  
[2010年07月01日]
【金融】1日沪深股市均低开  
[2010年07月01日]
【政经】皖江上游80多公里河段超警戒线  
[2010年06月30日]
【政经】大兴安岭扑火形势依然严峻  
[2010年06月30日]
【海外】墨西哥发生里氏6.4级地震  
[2010年06月30日]
【产业】《再保险业务管理规定》发布  
[2010年06月30日]
【产业】中石化首次钻获高产天然气  
[2010年06月30日]
【金融】30日沪深股市再走探底路  
[2010年06月30日]
【金融】农行H股30日在港公开招股  
[2010年06月30日]
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