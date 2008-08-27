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即时要闻
【金融】伦敦股市大幅收高  
[2008-08-28]
【金融】美元对主要货币汇率涨跌互见  
[2008-08-28]
【金融】国际油价继续走高  
[2008-08-28]
【金融】纽约黄金期货价格上涨  
[2008-08-28]
【海外】法国与约旦签订核能合作协议  
[2008-08-28]
【产业】国际海运(中国)年会11月大连举行  
[2008-08-27]
【政经】江苏宁通高速翻车事故11人亡  
[2008-08-27]
【金融】证监会修改《上市公司收购管理办法》  
[2008-08-27]
【政经】胡锦涛会见塔吉克斯坦总理阿基洛夫  
[2008-08-27]
【海外】海合会将控制转基因食品进口  
[2008-08-27]
【政经】农保制度运行中存在两个问题　  
[2008-08-27]
【政经】朱之鑫：上半年我国经济增长高位平稳适度回落　  
[2008-08-27]
【政经】谢旭人：加强财政资金监管任务十分艰巨  
[2008-08-27]
【政经】五家电信运营企业资源闲置现象严重  
[2008-08-27]
【政经】部分金融机构信贷业务存在风险　  
[2008-08-27]
【政经】13个省区有2亿多元救灾资金被挪用　  
[2008-08-27]
【政经】部分城市国有土地使用权出让金违规严重  
[2008-08-27]
【政经】我国经济社会的基本面没有改变  
[2008-08-27]
【政经】25个铁路建设项目存在违规转分包工程等问题   
[2008-08-27]
【政经】中石油等三家央企经营管理存在损益不实等问题　  
[2008-08-27]
【政经】部分外国政府贷款和世界银行贷款扶贫项目效益不佳  
[2008-08-27]
【政经】中央财政管理存在十余项问题　  
[2008-08-27]
【政经】谢旭人：1－7月全国财政收支形势总体较好  
[2008-08-27]
【政经】审计报告从五方面为加强财政管理支招  
[2008-08-27]
【政经】我国税务部门征税成本仍然偏高　  
[2008-08-27]
【政经】53个中央部门预算执行存在问题金额293亿余元　  
[2008-08-27]
【政经】中央财政部分项目审批不严投资安排失当　  
[2008-08-27]
【政经】33个县教育乱收费达5110万元  
[2008-08-27]
【金融】央行银监会要求各金融机构改进服务引导节约用地  
[2008-08-27]
【金融】农行上半年发放小企业贷款2665亿元  
[2008-08-27]
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