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即时要闻
【金融】16日美元对欧元小幅上扬  
[2010年06月17日]
【金融】17日人民币对美元继续走高  
[2010年06月17日]
【金融】17日沪深股市双双高开  
[2010年06月17日]
【金融】16日纽约股市震荡收平  
[2010年06月17日]
【金融】农行A股17日招股　  
[2010年06月17日]
【产业】葛洲坝将投三百亿元参与西藏经济建设  
[2010年06月13日]
【政经】端午节期间高温暂别降雨不断  
[2010年06月13日]
【产业】招行三年内授信UT斯达康20亿元  
[2010年06月13日]
【政经】国家扶持甘肃2.25亿元以工代赈  
[2010年06月13日]
【政经】华君武6月13日在京逝世  
[2010年06月13日]
【政经】郜银河因涉嫌诈骗被批捕  
[2010年06月13日]
【产业】中哈石油合建天然气管道二期工程  
[2010年06月13日]
【政经】福州三网友案二审开庭  
[2010年06月13日]
【海外】国际经济一周大事回顾  
[2010年06月13日]
【海外】日本新增长战略浮出水面  
[2010年06月13日]
【海外】日本福岛东部海域发生6.2级地震  
[2010年06月13日]
【产业】中国新能源产业城接下76亿元太阳能光伏“大单”  
[2010年06月13日]
【政经】商务部称全年出口形势仍不乐观  
[2010年06月13日]
【政经】中俄两军总参新一轮轮战略磋商举行  
[2010年06月13日]
【海外】法国计划3年削减450亿欧元公共开支  
[2010年06月13日]
【政经】审计署公告国外贷援款公证审计结果  
[2010年06月12日]
【政经】前5月中国实际使用外资389.21亿美元  
[2010年06月12日]
【政经】中国今年以来洪灾经济损失多近4倍　  
[2010年06月12日]
【海外】西班牙银行业踏上重组之路  
[2010年06月12日]
【海外】欧盟否认西班牙需要希腊式救助  
[2010年06月12日]
【产业】中国摩托车出口量增价跌  
[2010年06月12日]
【海外】国际财经简讯  
[2010年06月12日]
【金融】马其顿宣布实行紧缩政策  
[2010年06月12日]
【金融】伦敦股市11日上涨  
[2010年06月12日]
【金融】11日纽约股市全线收高  
[2010年06月12日]
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