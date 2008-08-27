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即时要闻
【金融】建行在港发行不超过30亿元人民币零售债券  
[2008-08-27]
【金融】建行推出改善小企业金融服务新规划  
[2008-08-27]
【金融】巴克莱投资新华信托获批  
[2008-08-27]
【政经】宜州广维集团爆炸事故搜救结束   
[2008-08-27]
【产业】中海油上半年净利润同比增89.3%  
[2008-08-27]
【政经】人大常委会第四次会议举行第二次全体会议   
[2008-08-27]
【政经】审计表明中央转移支付资金结构不够合理　  
[2008-08-27]
【政经】审计发现中央支农专项资金管理存三大问题  
[2008-08-27]
【海外】泰国刑事法庭批捕反政府组织民盟领导人  
[2008-08-27]
【金融】亚太地区主要股市涨跌不一  
[2008-08-27]
【海外】俄罗斯贝加尔湖水域发生地震  
[2008-08-27]
【政经】山西运城破获特大假发票案  
[2008-08-27]
【政经】黑龙江部分地区强降雨将持续  
[2008-08-27]
【政经】温家宝主持召开国务院常务会议  
[2008-08-27]
【海外】津巴布韦总统称将组建新政府  
[2008-08-27]
【产业】东航上半年营收上升6.3%  
[2008-08-27]
【海外】阿富汗证实发现被绑日本人尸体  
[2008-08-27]
【政经】外交部发言人就南奥塞梯问题答问  
[2008-08-27]
【政经】胡锦涛同塔吉克斯坦总统拉赫蒙会谈  
[2008-08-27]
【政经】昆明市将严查公款出国旅游  
[2008-08-27]
【海外】苏丹客机劫持者同意释放所有乘客  
[2008-08-27]
【金融】新投资为美“两房”带来近十年最大利润  
[2008-08-27]
【产业】日本三大汽车商称7月产量创新高  
[2008-08-27]
【产业】截至7月全国电话用户超9.6亿  
[2008-08-27]
【金融】香港恒生指数上涨408点  
[2008-08-27]
【金融】27日认购权证10升8跌  
[2008-08-27]
【金融】27日中小板指跌1.83%  
[2008-08-27]
【海外】联合国裁军会议在日本埼玉开幕  
[2008-08-27]
【政经】云南盈江地震余震已近700次  
[2008-08-27]
【海外】阿尔及利亚安全部队打死19武装人员  
[2008-08-27]
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