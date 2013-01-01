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即时要闻
【金融】20日国内现货金银价格大幅下跌  
[2010年05月20日]
【金融】20日沪深股市缩量调整  
[2010年05月20日]
【海外】世行向黎巴嫩提供5亿美元贷款  
[2010年05月20日]
【海外】朝鲜拒绝接受“天安”号事件调查结果  
[2010年05月20日]
【金融】20日沪深两市早盘收报  
[2010年05月20日]
【海外】日本经济第一季度环比增长1.2%  
[2010年05月20日]
【金融】芝加哥大豆玉米期价下跌  
[2010年05月20日]
【海外】法荷航集团2009年出现巨额亏损  
[2010年05月20日]
【金融】19日纽约汇市欧元反弹  
[2010年05月20日]
【金融】19日伦敦金属期货非官方结算价普跌  
[2010年05月20日]
【金融】纽约黄金期货创4周最大单日跌幅  
[2010年05月20日]
【金融】19日纽约市场油价小幅反弹  
[2010年05月20日]
【金融】纽约股市三大股指19日继续下跌  
[2010年05月20日]
【金融】伦敦股市19日大跌  
[2010年05月20日]
【政经】2009年社保基金收入16116亿元  
[2010年05月20日]
【金融】20日人民币对美元汇率小幅回升  
[2010年05月20日]
【金融】20日沪深股市双双低开  
[2010年05月20日]
【金融】中国累计发行银行卡超过21亿张  
[2010年05月19日]
【金融】19日沪深股市回落整理  
[2010年05月19日]
【金融】国际财经简讯  
[2010年05月19日]
【金融】一季度中国银行卡消费大增  
[2010年05月19日]
【金融】欧元区3月外贸顺差大幅增加  
[2010年05月19日]
【金融】伦敦股市股指18日上涨  
[2010年05月19日]
【金融】19日沪深股市早盘收涨  
[2010年05月19日]
【金融】欧元继续走软使纽约股市下跌  
[2010年05月19日]
【金融】纽约黄金期货18日下跌1.1%  
[2010年05月19日]
【金融】纽约市场油价收于70美元之下  
[2010年05月19日]
【金融】18日纽约汇市欧元汇率继续下跌  
[2010年05月19日]
【金融】人民币对美元连续7日小幅走低  
[2010年05月19日]
【金融】19日沪深股市双双低开  
[2010年05月19日]
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