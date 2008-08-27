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即时要闻
【产业】27日国内黄金期货价上涨  
[2008-08-27]
【金融】沪深股市继续下行  
[2008-08-27]
【金融】沪深B股涨跌互现  
[2008-08-27]
【产业】中国2015年旅游就业规模将增至1亿人左右  
[2008-08-27]
【金融】台北股市上涨116点  
[2008-08-27]
【产业】一汽轿车自主开发产能将达到20万辆  
[2008-08-27]
【政经】中蒙举行第三次防务安全磋商  
[2008-08-27]
【海外】美洲银行称高粮价加剧拉美地区贫困化  
[2008-08-27]
【海外】英国7月获批抵押房贷数量同比下降65%  
[2008-08-27]
【海外】委内瑞拉一架小型飞机坠毁4人死亡  
[2008-08-27]
【金融】今年第二季度更多美国银行陷入困境  
[2008-08-27]
【海外】希拉里呼吁民主党人支持奥巴马  
[2008-08-27]
【政经】台湾台东发生里氏5.1级地震  
[2008-08-27]
【海外】赖斯访问巴以鲜有成果  
[2008-08-27]
【海外】阿根廷呼吁拉美建立本币金融市场  
[2008-08-27]
【海外】阿拉伯国家天然气储量增加  
[2008-08-27]
【海外】法最大移动虚拟运营商用户首超百万  
[2008-08-27]
【产业】汽车厂商或难达到欧盟尾气排放新标准  
[2008-08-27]
【金融】上市券商净利润同比下滑20%  
[2008-08-27]
【金融】美联储会议记录说下一步有可能提息  
[2008-08-27]
【政经】重大刑事犯罪嫌疑人邓心志被遣返  
[2008-08-27]
【海外】俄向联合国通报承认格两共和国决定  
[2008-08-27]
【海外】布什谴责俄承认南奥塞梯和阿布哈兹独立  
[2008-08-27]
【金融】东京股市早盘小幅下跌  
[2008-08-27]
【海外】格鲁吉亚总统呼吁民众保持冷静  
[2008-08-27]
【政经】尚勇出任江西纪委书记  
[2008-08-27]
【产业】西藏将推出半价的冬季旅游产品  
[2008-08-27]
【海外】德国9月份GfK指数降至5年最低  
[2008-08-27]
【海外】萨科齐称北京奥运会是一届出色的盛会  
[2008-08-27]
【海外】加拿大将为北极领土资源绘制地图  
[2008-08-27]
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