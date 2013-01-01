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即时要闻
【海外】德财长称将向希腊提供巨额援助  
[2010年05月04日]
【金融】央行上调存款准备金率  
[2010年05月04日]
【海外】09年奥地利出现二战以来最严重衰退  
[2010年05月04日]
【金融】3日纽约汇市美元比价上涨  
[2010年05月04日]
【金融】4月全国期货成交环比大幅下滑  
[2010年05月04日]
【金融】3日芝加哥农产品期货集体下跌  
[2010年05月04日]
【金融】纽约股市强劲反弹  
[2010年05月04日]
【金融】3日国际油价微涨  
[2010年05月04日]
【海外】欧央行暂定希腊抵押债券最低评级要求  
[2010年05月04日]
【金融】欧佩克周原油平均价再创新高  
[2010年05月04日]
【金融】4日人民币对美元小幅回落  
[2010年05月04日]
【金融】4日沪深股市双双低开  
[2010年05月04日]
【金融】四大上市银行一季度净利逾千亿元  
[2010年04月30日]
【政经】教育部通知防止来历不明人员入校  
[2010年04月30日]
【产业】米其林一季度营业额大幅增长  
[2010年04月30日]
【海外】日央行维持现行利率不变  
[2010年04月30日]
【海外】奥巴马提名三位美联储理事  
[2010年04月30日]
【海外】法国香槟一季度发货量大幅增长  
[2010年04月30日]
【产业】三星电子一季度营业利润创新高  
[2010年04月30日]
【金融】民生银行首季净利润增长70.8%  
[2010年04月30日]
【金融】一季度工行净利润417.25亿元  
[2010年04月30日]
【金融】建行总资产突破10万亿元  
[2010年04月30日]
【金融】上证大宗商品股票等指数发布  
[2010年04月30日]
【金融】建行将发行A+H股融资约750亿元  
[2010年04月30日]
【金融】30日人民币对美元小幅走升  
[2010年04月30日]
【金融】A股连续六个交易日告跌  
[2010年04月29日]
【海外】俄央行宣布降息25个基点  
[2010年04月29日]
【金融】鲁北化工及其股东遭上证所谴责  
[2010年04月29日]
【金融】中信银行称250亿元次级债获批　  
[2010年04月29日]
【海外】巴西央行上调基准利率  
[2010年04月29日]
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