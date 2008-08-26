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即时要闻
【海外】美重申暂将朝鲜留在“支恐”名单内   
[2008-08-27]
【金融】美元对欧元比价创出6个月新高   
[2008-08-27]
【海外】美国电脑系统瘫痪导致大批航班延误   
[2008-08-27]
【海外】利比亚证实被劫持的苏丹客机在利降落   
[2008-08-27]
【金融】芝加哥大豆期货微幅收低  
[2008-08-27]
【金融】芝加哥小麦期货继续下跌  
[2008-08-27]
【金融】美商业银行季度盈利锐减近九成  
[2008-08-27]
【金融】交通银行上半年净利超155亿元  
[2008-08-27]
【金融】人民币市场汇价(8月27日)  
[2008-08-27]
【金融】美联储再拍卖750亿美元贷款  
[2008-08-27]
【金融】纽约股市三大股指涨跌互见  
[2008-08-27]
【金融】国际油价继续走高  
[2008-08-27]
【金融】伦敦股市微幅收低   
[2008-08-27]
【政经】宜州广维集团爆炸事故已致16人亡  
[2008-08-26]
【海外】俄罗斯承认南奥塞梯和阿布哈兹独立  
[2008-08-26]
【产业】东航上半年净利润0.43亿元  
[2008-08-26]
【政经】仲巴震区转移两千余学生和群众  
[2008-08-26]
【海外】泰总理命令逮捕五名民盟领导人  
[2008-08-26]
【海外】穆加贝不顾反对召集议会会议  
[2008-08-26]
【海外】赖斯敦促以色列停止定居点建设  
[2008-08-26]
【政经】潘基文等祝贺北京奥运会成功举行  
[2008-08-26]
【政经】宜州化工厂爆炸或致龙江河污染  
[2008-08-26]
【政经】广西宜州化工厂爆炸已致11人亡  
[2008-08-26]
【海外】俄或暂停允许北约非军事物资过境  
[2008-08-26]
【产业】北京国际机床展10月开幕  
[2008-08-26]
【海外】伊拉克一征兵站遭袭28人亡  
[2008-08-26]
【海外】日农林水产大臣陷政治经费丑闻  
[2008-08-26]
【政经】宜州化工厂爆炸初步判定为生产安全事故  
[2008-08-26]
【金融】亚太地区主要股市多数下跌  
[2008-08-26]
【海外】泰国政府下令驱逐总理府内示威者  
[2008-08-26]
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