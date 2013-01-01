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即时要闻
【金融】7日人民币对美元小幅走升  
[2010年04月07日]
【海外】俄股市恢复至金融危机前水平  
[2010年04月07日]
【金融】6日伦敦金属期货涨跌互现  
[2010年04月07日]
【金融】芝加哥小麦期货反弹  
[2010年04月07日]
【金融】7日沪深股市小幅低开  
[2010年04月07日]
【海外】美联储表示不会过早升息  
[2010年04月07日]
【产业】九行业淘汰落后产能目标公布  
[2010年04月07日]
【金融】6日纽约黄金期货小幅收高  
[2010年04月07日]
【金融】国际油价逼近每桶87美元  
[2010年04月07日]
【金融】6日伦敦股市收高  
[2010年04月07日]
【金融】6日纽约股市三大股指窄幅震荡  
[2010年04月07日]
【金融】6日沪深股市暂别反弹  
[2010年04月06日]
【政经】中国为合同能源管理提供金融财税支持  
[2010年04月06日]
【海外】智利国家铜公司称年产量不受地震影响  
[2010年04月06日]
【海外】美政府拟对丰田处以逾千万美元罚款  
[2010年04月06日]
【产业】"世界锑都"关闭上百非法企业  
[2010年04月06日]
【海外】澳央行再次上调基准利率  
[2010年04月06日]
【政经】重庆推出一万亿元投资计划  
[2010年04月06日]
【产业】中石油原油储备库在津开建  
[2010年04月06日]
【海外】法媒称雷诺日产将与戴姆勒结盟  
[2010年04月06日]
【金融】国际油价创近18个月新高  
[2010年04月06日]
【海外】苹果iPad首日销量超30万部  
[2010年04月06日]
【政经】2009年末我国外债余额四千多亿美元  
[2010年04月06日]
【海外】阿根廷动用外汇储备偿还外债  
[2010年04月06日]
【金融】6日人民币对美元与前一日持平  
[2010年04月06日]
【政经】三亚系列抢劫出租车司机案告破  
[2010年04月02日]
【海外】加汽车温室气体减排新草案公布  
[2010年04月02日]
【政经】广西大部地区降雨  
[2010年04月02日]
【海外】印度新型国产隐形驱逐舰下水  
[2010年04月02日]
【政经】中国计划10年培养30万名全科医生  
[2010年04月02日]
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