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即时要闻
【海外】粮农组织：索马里三百万人需救援  
[2008-08-26]
【海外】越南今年来有722人感染霍乱  
[2008-08-26]
【金融】今年记账式(十五期)国债29日上市  
[2008-08-26]
【海外】委政府与墨水泥公司重启谈判  
[2008-08-26]
【产业】26日国内金银价跌多涨少  
[2008-08-26]
【海外】淡马锡对中国长期发展前景乐观  
[2008-08-26]
【海外】巴各政党完成总统候选人提名  
[2008-08-26]
【海外】朝鲜称停止宁边核设施去功能化  
[2008-08-26]
【海外】新加坡总理吁东盟加快一体化  
[2008-08-26]
【政经】前7月中国对外承包工程营业额同比增近五成  
[2008-08-26]
【海外】IMF下调全球经济增长预期  
[2008-08-26]
【金融】张建国：建行房贷状况良好　增幅将与去年持平   
[2008-08-26]
【政经】胡锦涛会见韩国总理韩升洙  
[2008-08-26]
【政经】广西明年投300亿疏通水陆大通道  
[2008-08-26]
【金融】投行业务成农行新盈利增长点  
[2008-08-26]
【产业】中国将制订和发布 “工业设计产业政策”  
[2008-08-26]
【产业】南方电力供应仍紧张　  
[2008-08-26]
【金融】沪深B股指数双双大跌　  
[2008-08-26]
【金融】沪深股指跌幅均超2%　  
[2008-08-26]
【政经】广维集团爆炸事故伤亡增至60人   
[2008-08-26]
【海外】格鲁吉亚总统称正制订重建计划  
[2008-08-26]
【金融】东京股市日经股指跌0.78%  
[2008-08-26]
【政经】7月中国宏观经济保持稳定运行  
[2008-08-26]
【政经】广西宜州化工厂爆炸事故现场目击  
[2008-08-26]
【海外】阿富汗政府证实一日本人在阿遭绑架  
[2008-08-26]
【海外】泰国反政府示威者占领财政部  
[2008-08-26]
【产业】26日国内黄金期货价涨跌互现  
[2008-08-26]
【金融】26日中小板指跌3.79%  
[2008-08-26]
【金融】26日认购权证14只跌幅超5%  
[2008-08-26]
【产业】印尼石油产量至2015年将大幅下降  
[2008-08-26]
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