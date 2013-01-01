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即时要闻
【金融】股市下挫拖累期金冲高回落  
[2010年03月04日]
【产业】中国IT领袖峰会将在深圳举行   
[2010年03月04日]
【金融】传闻拖累A股大幅回调  
[2010年03月04日]
【金融】兴业银行2009年净利润增16.66%  
[2010年03月04日]
【海外】俄2010年石油开采量至少4.95亿吨  
[2010年03月04日]
【金融】浦发停牌与中移动协商战略入股  
[2010年03月04日]
【金融】渣打银行2009年净利润创新高  
[2010年03月04日]
【海外】多数冰岛人反对赔偿英荷储户  
[2010年03月04日]
【海外】奥巴马公布最终版本医改提案  
[2010年03月04日]
【海外】巴基斯坦西北部枪战30多人死亡  
[2010年03月04日]
【政经】广西百色近期森林火灾频发  
[2010年03月04日]
【海外】铃木在欧洲召回3.9万辆汽车  
[2010年03月04日]
【海外】希腊政府公布新的紧缩政策   
[2010年03月04日]
【金融】3日伦敦金属期货普涨  
[2010年03月04日]
【金融】3日纽约汇市美元回落  
[2010年03月04日]
【金融】4日人民币对美元继续小升   
[2010年03月04日]
【金融】伦敦股指连涨4个交易日   
[2010年03月04日]
【金融】3日纽约股市基本收平  
[2010年03月04日]
【海外】3日国际油价突破每桶80美元  
[2010年03月04日]
【金融】3日国内现货金银全线上扬  
[2010年03月03日]
【金融】3日上海期金创六周新高  
[2010年03月03日]
【金融】香港恒生指数跌0.14%  
[2010年03月03日]
【政经】中国第二第三水电站工程移民约4万人   
[2010年03月03日]
【政经】宁夏启动矿产资源开发整合   
[2010年03月03日]
【政经】西南地区干旱仍将持续发展   
[2010年03月03日]
【海外】欧洲未来5年IT人才或严重短缺  
[2010年03月03日]
【金融】东京股市日经股指上涨0.31%  
[2010年03月03日]
【金融】两会开幕促A股反弹  
[2010年03月03日]
【金融】虎年首周新增股票账户环比大增  
[2010年03月03日]
【海外】智利地震重灾区79人获救   
[2010年03月03日]
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