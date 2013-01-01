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即时要闻
【金融】东京股市日经股指下跌0.47%  
[2010年02月23日]
【产业】上汽收购上海通用1%股权获批  
[2010年02月23日]
【产业】财政部下拨预算南航二获注资  
[2010年02月23日]
【金融】23日人民币对美元小幅走高  
[2010年02月23日]
【海外】法道达尔公司罢工引发"油荒"  
[2010年02月23日]
【海外】美不支持俄欧洲安全条约提案  
[2010年02月23日]
【海外】丰田在美国面临刑事调查   
[2010年02月23日]
【政经】山东今年行政村通油路率将超过９９％   
[2010年02月23日]
【金融】纽约黄金期货22日下跌   
[2010年02月23日]
【金融】国际油价突破80美元关口   
[2010年02月23日]
【金融】伦敦金属交易所金属期货价格涨跌互见  
[2010年02月23日]
【金融】东京股市日经股指早盘下跌1.16%   
[2010年02月23日]
【金融】23日沪深股市双双低开  
[2010年02月23日]
【金融】22日虎年股市低调开局  
[2010年02月22日]
【海外】日本2010年粗钢产量预计过亿  
[2010年02月22日]
【金融】东京股市日经股指上涨2.74%  
[2010年02月22日]
【金融】中金所要求严格执行适当性制度  
[2010年02月22日]
【海外】美专家称美联储提高贴现率微不足道  
[2010年02月22日]
【政经】台湾花莲海域发生5.1级地震  
[2010年02月22日]
【产业】专家预测中国产煤量将达33亿吨  
[2010年02月22日]
【金融】22日沪深两市早盘微跌报收  
[2010年02月22日]
【金融】节后人民币对美元首日报价  
[2010年02月22日]
【海外】朝鲜接受韩国军事会谈提议  
[2010年02月22日]
【政经】中国农村公路里程达330多万公里　  
[2010年02月22日]
【海外】美官员称无意在乌设军事基地  
[2010年02月22日]
【金融】新兴市场对冲基金创10年最佳业绩   
[2010年02月22日]
【金融】节后首日沪深股市双双低开  
[2010年02月22日]
【政经】重庆王小军等24人涉黑案开庭  
[2010年02月21日]
【产业】海口1月房屋售价涨逾三成  
[2010年02月21日]
【政经】中国提高2010年稻谷最低收购价   
[2010年02月21日]
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