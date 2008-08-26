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即时要闻
【金融】台北股市下跌66点  
[2008-08-26]
【海外】一名日本人在阿富汗遭绑架  
[2008-08-26]
【海外】美国民主党全国代表大会开幕  
[2008-08-26]
【海外】欧航局发现已知最大质量星系团  
[2008-08-26]
【海外】阿根廷将大幅增加谷物产量  
[2008-08-26]
【海外】阿根廷出口严重依赖农牧产品  
[2008-08-26]
【海外】泰国反政府示威者占领国家电视台  
[2008-08-26]
【产业】美汽车厂商本土销量将大幅下滑  
[2008-08-26]
【产业】沈阳关停百余家重污染企业  
[2008-08-26]
【海外】加拿大在北极地区举行军事演习  
[2008-08-26]
【海外】日7月企业服务价格指数同比上升1.3%  
[2008-08-26]
【金融】东京股市日经股指早盘下跌1.31%  
[2008-08-26]
【产业】德国汉莎航空欲收购奥地利航空  
[2008-08-26]
【海外】德国上半年财政状况大大好于预期  
[2008-08-26]
【政经】法专家称中国经济不会大幅减速  
[2008-08-26]
【产业】热带风暴威胁令国际油价反弹  
[2008-08-26]
【金融】美元对主要货币汇率涨跌互见  
[2008-08-26]
【金融】金融板块拖累纽约股市大幅下挫  
[2008-08-26]
【金融】纽约黄金期货价格小幅下跌  
[2008-08-26]
【金融】人民币市场汇价(8月26日)  
[2008-08-26]
【政经】突尼斯将派35名运动员参加北京残奥会  
[2008-08-26]
【产业】高新张铜受深交所公开谴责  
[2008-08-26]
【金融】上市公司矿业权取得、转让需规范披露  
[2008-08-26]
【金融】天气因素推动芝加哥大豆期货上涨  
[2008-08-26]
【金融】国际财经快报  
[2008-08-26]
【海外】新西兰发生里氏5.9级地震  
[2008-08-26]
【金融】纽约股市三大股指受重挫  
[2008-08-26]
【金融】国际油价反弹  
[2008-08-26]
【金融】纽约黄金期货价格小幅下跌   
[2008-08-26]
【海外】奥巴马主张加强对伊朗施压   
[2008-08-26]
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