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即时要闻
【海外】世爵汽车公司将收购萨博   
[2010年01月27日]
【金融】26日伦敦金属期货价普跌  
[2010年01月27日]
【金融】26日芝加哥大豆期货反弹　  
[2010年01月27日]
【金融】国际财经快报  
[2010年01月27日]
【金融】26日伦敦股市小幅收高   
[2010年01月27日]
【金融】26日纽约黄金期货价格略涨   
[2010年01月27日]
【金融】26日纽约股市小幅收低   
[2010年01月27日]
【金融】26日美元对主要货币上涨  
[2010年01月27日]
【金融】27日人民币对美元小幅回落  
[2010年01月27日]
【金融】26日国际油价小幅回落  
[2010年01月27日]
【海外】IMF称全球经济复苏比预期强劲  
[2010年01月27日]
【海外】世卫官员称海地地震死亡人数超11万  
[2010年01月27日]
【金融】27日两市早盘沪涨深跌  
[2010年01月27日]
【金融】26日亚太地区主要股市多数下跌  
[2010年01月27日]
【金融】26日国内现货金银涨势分化   
[2010年01月27日]
【金融】26日上海期金再度收跌  
[2010年01月27日]
【金融】26日日经股指下跌1.78%  
[2010年01月26日]
【政经】新修订保险业高管任职资格发布  
[2010年01月26日]
【海外】通用临时首席执行官转正  
[2010年01月26日]
【产业】光通信行业迎来发展机遇  
[2010年01月26日]
【海外】苹果新财年一季净收涨近五成  
[2010年01月26日]
【海外】韩国2009年经济增幅11年最低  
[2010年01月26日]
【海外】欧盟调查力拓与必和必拓合资  
[2010年01月26日]
【产业】中国电信CDMA用户突破五千万  
[2010年01月26日]
【海外】国际财经简讯   
[2010年01月26日]
【产业】淘宝2009年交易额超两千亿元  
[2010年01月26日]
【海外】尼日利亚中部骚乱死亡300多人  
[2010年01月26日]
【海外】匈牙利央行下调基准利率至6%   
[2010年01月26日]
【海外】日央行维持现行利率水平不变  
[2010年01月26日]
【海外】秘鲁中部发生里氏5.8级地震  
[2010年01月26日]
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