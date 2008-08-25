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即时要闻
【金融】超六成央企及子企业完成股份制改制  
[2008-08-25]
【海外】越南通胀率达17年来最高水平  
[2008-08-25]
【金融】香港恒生指数上涨713点  
[2008-08-25]
【金融】25日中小板指跌0.32%  
[2008-08-25]
【政经】四川汶川地震抗震救灾进展情况  
[2008-08-25]
【政经】监察部：坚决制止公款出国旅游行为  
[2008-08-25]
【政经】“循环经济法”改名为“循环经济促进法”  
[2008-08-25]
【金融】7月银行间债券市场发行债券1919.9亿元  
[2008-08-25]
【产业】中石化上半年净利同比降73.4%  
[2008-08-25]
【产业】万科激励股份王石获约520万股  
[2008-08-25]
【产业】丰田宣布提高国内汽车售价  
[2008-08-25]
【产业】25日国内黄金期货价跌多涨少  
[2008-08-25]
【金融】沪深B股指数涨跌互现  
[2008-08-25]
【金融】25日认购权证多数报升  
[2008-08-25]
【金融】东京股市日经股指上涨  
[2008-08-25]
【金融】湖南有色再度重组*ST中钨  
[2008-08-25]
【政经】魏纪中正式出任国际排联主席  
[2008-08-25]
【金融】台北股市上涨119点  
[2008-08-25]
【金融】欧洲央行将改革货币市场拍卖制度  
[2008-08-25]
【政经】胡锦涛开始对韩国进行国事访问  
[2008-08-25]
【奥运】萨科齐祝贺法国在奥运会上取得成功  
[2008-08-25]
【金融】欧央行将改革货币市场拍卖制  
[2008-08-25]
【海外】一中国公民在吉客机坠毁事故中丧生  
[2008-08-25]
【海外】巴基斯坦发生火箭弹袭击 10人死亡  
[2008-08-25]
【政经】暴雨致上海空港部分航班延误  
[2008-08-25]
【政经】广西涠洲岛溢油污染继续蔓延  
[2008-08-25]
【政经】港澳舆论高度评价北京奥运会  
[2008-08-25]
【政经】西藏“十一五”项目进展顺利  
[2008-08-25]
【产业】必和必拓：未来一年增产10%  
[2008-08-25]
【产业】资源涨价带火日本再生材料行业  
[2008-08-25]
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