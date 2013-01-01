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即时要闻
【海外】朝鲜将禁止外汇在市面上流通  
[2009年12月30日]
【金融】30日人民币对美元小幅回落  
[2009年12月30日]
【金融】30日沪深股市双双平开  
[2009年12月30日]
【金融】29日恒生指数微升  
[2009年12月30日]
【政经】扩内需近半地方资金未到位   
[2009年12月30日]
【金融】29日国内现货金银延续盘整   
[2009年12月30日]
【金融】29日上海期金告别三连涨  
[2009年12月30日]
【金融】29日上证综指重返3200点  
[2009年12月30日]
【海外】韩国决定特赦三星前会长  
[2009年12月29日]
【政经】重庆黎强涉黑案一审宣判  
[2009年12月29日]
【政经】全国工业利润前11个月增长7.8%　   
[2009年12月29日]
【金融】29日日经股指基本收平   
[2009年12月29日]
【海外】美联储提出"退出策略"新举措   
[2009年12月29日]
【政经】高法复核终结英国人走私毒品案  
[2009年12月29日]
【政经】中国11月外汇占款增量创年内次高  
[2009年12月29日]
【金融】29日沪深两市早盘收跌  
[2009年12月29日]
【海外】国际财经简讯   
[2009年12月29日]
【金融】2010年天量限售股解禁  
[2009年12月29日]
【金融】28日芝加哥农产品期货大涨  
[2009年12月29日]
【金融】29日纽约汇市美元小幅下跌   
[2009年12月29日]
【金融】28日纽约黄金期货略涨   
[2009年12月29日]
【金融】28日纽约股市连续六日上涨  
[2009年12月29日]
【金融】28日国际油价盘中超79美元  
[2009年12月29日]
【金融】人民币对美元与前一日持平  
[2009年12月29日]
【金融】29日沪深股市小幅高开  
[2009年12月29日]
【金融】28日国内现货金银重回震荡  
[2009年12月29日]
【金融】28日上海期金实现三连涨  
[2009年12月29日]
【金融】28日香港恒生指数下跌0.17%  
[2009年12月29日]
【金融】28日沪深股市高开高走  
[2009年12月29日]
【政经】2010年军工经济力争增长超15%  
[2009年12月28日]
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