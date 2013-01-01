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即时要闻
【金融】日经股指创4个月来最高   
[2009年12月28日]
【政经】“嫦娥二号”明年“奔月”   
[2009年12月28日]
【政经】介休煤矿瓦斯燃烧抢险结束　  
[2009年12月28日]
【产业】镇海炼化乙烯工程建成  
[2009年12月28日]
【政经】温家宝会见曾荫权   
[2009年12月28日]
【金融】28日沪深两市早盘收涨  
[2009年12月28日]
【海外】印度股市2009年迅速回升  
[2009年12月28日]
【政经】明年中国进出口有望恢复增长  
[2009年12月28日]
【政经】山西介休煤矿瓦斯燃烧12人死亡  
[2009年12月28日]
【金融】28日人民币对美元小幅走升  
[2009年12月28日]
【产业】2009年中国关闭千个小煤矿  
[2009年12月28日]
【金融】28日沪深股市双双高开  
[2009年12月28日]
【海外】伊朗警方证实5人在冲突中丧生  
[2009年12月28日]
【政经】中国个体私营企业成长迅速  
[2009年12月25日]
【金融】25日国内现货金银继续上扬   
[2009年12月25日]
【金融】25日上海期金继续上涨收红  
[2009年12月25日]
【金融】25日沪深股市小幅回调  
[2009年12月25日]
【金融】25日东京股市日经股指微跌   
[2009年12月25日]
【海外】俄内务部进行改革  
[2009年12月25日]
【海外】美参议院通过医疗改革法案  
[2009年12月25日]
【政经】沪环保局高官受贿获刑11年  
[2009年12月25日]
【海外】通用意将终结萨博品牌   
[2009年12月25日]
【政经】盐城水污染案渎职人获刑2年  
[2009年12月25日]
【金融】25日沪深两市早盘收跌  
[2009年12月25日]
【金融】25日芝加哥农产品期货跌涨不一  
[2009年12月25日]
【金融】创业板第二批8家公司上市  
[2009年12月25日]
【金融】24日伦敦股市走高  
[2009年12月25日]
【金融】25日人民币对美元继续小升  
[2009年12月25日]
【金融】25日沪深股市小幅低开  
[2009年12月25日]
【金融】24日纽约股市再创年内新高   
[2009年12月25日]
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