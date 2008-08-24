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即时要闻
【产业】美国国内汽油价格明显回落  
[2008-08-25]
【金融】法因数控发行价定为8.7元  
[2008-08-25]
【金融】东京股市日经股指早盘上涨  
[2008-08-25]
【政经】中尼公路特大山体滑坡恢复通车  
[2008-08-25]
【海外】日光纤宽带用户首超ADSL  
[2008-08-25]
【产业】兖州煤业上半年利润增两倍  
[2008-08-25]
【产业】海尔利润增幅超销售收入增长  
[2008-08-25]
【金融】人民币市场汇价(8月25日)  
[2008-08-25]
【产业】获334亿补贴　中石化又分红  
[2008-08-25]
【金融】人民币对美元汇率回落40个基点  
[2008-08-25]
【政经】胡锦涛离京进行国事访问  
[2008-08-25]
【奥运】奥地利称赞北京奥运会取得成功  
[2008-08-25]
【金融】国际财经快报  
[2008-08-25]
【海外】西班牙一核电厂失火  
[2008-08-25]
【海外】阿根廷公共债务继续增加  
[2008-08-25]
【产业】山西首批风力发电机组投产发电  
[2008-08-25]
【海外】诺贝尔经济学奖得主看好中国经济  
[2008-08-25]
【海外】外媒盛赞北京奥运会闭幕式  
[2008-08-25]
【奥运】各国观众惜别北京奥运会  
[2008-08-25]
【奥运】北京奥运会圆满闭幕  
[2008-08-25]
【海外】欧盟将讨论南奥塞梯冲突问题   
[2008-08-25]
【海外】伊朗计划建造第二座核电站  
[2008-08-25]
【海外】吉尔吉斯斯坦一客机坠毁70人遇难  
[2008-08-25]
【海外】危地马拉一小型飞机坠毁14人伤亡  
[2008-08-25]
【海外】伊拉克自杀式爆炸 21人死亡  
[2008-08-25]
【产业】中国广告上半年投放额达2449亿元  
[2008-08-24]
【海外】美运送救援物资军舰抵达格鲁吉亚  
[2008-08-24]
【海外】欧洲勃朗峰发生雪崩十人失踪  
[2008-08-24]
【奥运】罗格：北京奥运会“无与伦比”  
[2008-08-24]
【奥运】北京奥运会闭幕式在鸟巢上演  
[2008-08-24]
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