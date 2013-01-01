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即时要闻
【金融】7日人民币对美元小幅回升  
[2009年12月08日]
【金融】7日亚太地区主要股市涨跌不一  
[2009年12月08日]
【金融】7日上海期金创最大单日跌幅   
[2009年12月08日]
【金融】7日国内现货金银大幅下跌  
[2009年12月08日]
【金融】8日两市开盘沪跌深涨  
[2009年12月08日]
【金融】7日日经股指上涨1.45%  
[2009年12月07日]
【政经】巢湖西半湖重度污染  
[2009年12月07日]
【政经】美林称2010年新兴市场仍是经济支柱  
[2009年12月07日]
【金融】7日两市早盘沪跌深涨报收  
[2009年12月07日]
【产业】江铜联手四川矿投开发稀土资源  
[2009年12月07日]
【产业】兖州煤业收购澳矿获批准   
[2009年12月07日]
【产业】专家称中国煤炭需求趋势增长  
[2009年12月07日]
【政经】经合组织称政府债务危及经济复苏  
[2009年12月07日]
【政经】中秘自由贸易协定6日生效  
[2009年12月07日]
【政经】6日食用油全国整体微涨  
[2009年12月07日]
【海外】日本11月外汇储备再创新高   
[2009年12月07日]
【金融】7日人民币对美元连续下行   
[2009年12月07日]
【金融】7日两市开盘沪跌深涨  
[2009年12月07日]
【海外】12月7日国际财经快报  
[2009年12月07日]
【产业】中国轻工业总产值前10月达8.6万亿  
[2009年12月04日]
【金融】4日港股微跌0.25%  
[2009年12月04日]
【金融】4日国内现货金银下挫收跌  
[2009年12月04日]
【金融】4日上海期金回调跌逾1%  
[2009年12月04日]
【金融】4日沪深股市温和反弹  
[2009年12月04日]
【金融】4日日经股指上涨0.45%  
[2009年12月04日]
【产业】中国航空工业首施海外并购  
[2009年12月04日]
【产业】德国大众将购买保时捷股份  
[2009年12月04日]
【政经】印度10年内将减排20%以上   
[2009年12月04日]
【金融】4日沪深早盘微涨报收  
[2009年12月04日]
【政经】普京说俄中将推进能源领域合作  
[2009年12月04日]
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