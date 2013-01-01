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即时要闻
【海外】欧洲央行维持主导利率不变   
[2009年12月04日]
【金融】3日芝加哥农产品期货跌涨不一  
[2009年12月04日]
【金融】3日伦敦金属期货全线下跌   
[2009年12月04日]
【金融】3日纽约汇市美元汇率涨跌不一   
[2009年12月04日]
【金融】3日纽约股市全面回落   
[2009年12月04日]
【金融】4日人民币对美元继续小幅回落   
[2009年12月04日]
【金融】3日伦敦股市小幅收跌  
[2009年12月04日]
【金融】纽约市场油价3日小幅下跌   
[2009年12月04日]
【金融】3日纽约黄金期货再创新高  
[2009年12月04日]
【金融】4日沪深股市双双低开  
[2009年12月04日]
【金融】3日上海期金创新高  
[2009年12月04日]
【金融】3日国内现货金银延续涨势   
[2009年12月04日]
【政经】欧元区经济三季度走出衰退  
[2009年12月04日]
【金融】3日港股升1.19%  
[2009年12月04日]
【金融】3日日经股指上涨3.84%  
[2009年12月04日]
【政经】中国内陆首个保税港区启动招商  
[2009年12月03日]
【金融】3日沪深股市小幅回调   
[2009年12月03日]
【政经】财政部规定职工福利补贴划分范畴  
[2009年12月03日]
【政经】财政部制止财政违规集资  
[2009年12月03日]
【金融】中国前10月黄金出库增加3%以上  
[2009年12月03日]
【海外】IMF下调阿联酋2010年经济增长预期  
[2009年12月03日]
【产业】大同西安铁路客运专线开工　  
[2009年12月03日]
【金融】国内白银投资爆发性增长  
[2009年12月03日]
【海外】美国银行将归还政府援助资金  
[2009年12月03日]
【产业】专家称中国造船业有望崛起   
[2009年12月03日]
【海外】美财长强调加强监管金融衍生品  
[2009年12月03日]
【政经】联合国预测2010年中国经济增长8.8%  
[2009年12月03日]
【海外】欧盟将建立新金融监管体系  
[2009年12月03日]
【金融】3日沪深早盘微跌报收  
[2009年12月03日]
【海外】3日国际财经快报  
[2009年12月03日]
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