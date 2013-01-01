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即时要闻
【金融】24日纽约黄金期货略涨  
[2009年11月25日]
【金融】11月24日美股小幅走低  
[2009年11月25日]
【金融】24日美元汇率涨跌不一  
[2009年11月25日]
【金融】24日伦敦金属期货普跌  
[2009年11月25日]
【金融】24日恒生指数跌1.53%  
[2009年11月24日]
【金融】11月24日上海期金小幅收涨  
[2009年11月24日]
【金融】24日国内现货金银震荡  
[2009年11月24日]
【政经】菲南部地区进入紧急状态  
[2009年11月24日]
【金融】24日创业板股票跌幅多超7%  
[2009年11月24日]
【产业】广东玩具出口回落  
[2009年11月24日]
【政经】我国累计报告艾滋病患者逾30万  
[2009年11月24日]
【产业】服务业成粤产业投资“第一动力”  
[2009年11月24日]
【产业】我国网络视频用户逾两亿  
[2009年11月24日]
【金融】11月24日沪深股市大跌  
[2009年11月24日]
【政经】国务院任命澳门主要官员   
[2009年11月24日]
【政经】前10月内地香港贸易额降两成  
[2009年11月24日]
【政经】前10月两岸贸易额下降27.1%  
[2009年11月24日]
【金融】百亿铁路建设债券将发行  
[2009年11月24日]
【海外】美失业率2010年初触底  
[2009年11月24日]
【金融】11月24日日经股指下跌  
[2009年11月24日]
【政经】印度首次夜间试射导弹失败  
[2009年11月24日]
【政经】美将公布温室气体减排目标  
[2009年11月24日]
【产业】全球个人电脑销量保持增长  
[2009年11月24日]
【金融】11月24日两市早盘收报  
[2009年11月24日]
【政经】全国食用农产品生产资料价格小涨  
[2009年11月24日]
【政经】08年大气二氧化碳浓度创新高  
[2009年11月24日]
【海外】俄经济今年前10月下滑9.6%  
[2009年11月24日]
【海外】欧盟就业遭经济危机重创  
[2009年11月24日]
【金融】23日芝加哥农产品期货小跌  
[2009年11月24日]
【金融】11月24日人民币市场汇价  
[2009年11月24日]
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