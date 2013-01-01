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即时要闻
【政经】中国汽车“走出去”有了战略保障  
[2009年11月16日]
【产业】陕西累计发放创业贷款22.72亿元  
[2009年11月16日]
【海外】花旗集团出售旗下日本电话中心  
[2009年11月16日]
【产业】陕西：３个铁路项目获批  
[2009年11月16日]
【金融】人民币对美元汇率中间价小幅回升  
[2009年11月16日]
【金融】美股前瞻：零售数据将为股市定基调  
[2009年11月16日]
【金融】年末“掘金”可关注绩优消费主题基金  
[2009年11月16日]
【海外】智利调高今明两年铜价预期  
[2009年11月16日]
【金融】１６日沪深股市双双高开  
[2009年11月16日]
【产业】沈阳上市公司总量居我国东北地区首位  
[2009年11月16日]
【金融】13日认购权证多报跌  
[2009年11月13日]
【金融】沪深股市温和反弹  
[2009年11月13日]
【产业】中国全社会用电量连续五个月上涨  
[2009年11月13日]
【金融】13日*ST春兰复牌遭爆炒  
[2009年11月13日]
【金融】中国进出口银行将发行120亿元金融债券  
[2009年11月13日]
【金融】13日民生银行H股发行起公开招股  
[2009年11月13日]
【政经】福建龙岩原安监局长因腐败被判刑  
[2009年11月13日]
【海外】朝鲜就交火事件表明立场  
[2009年11月13日]
【政经】贾庆林会见赞比亚前总统  
[2009年11月13日]
【金融】23日台北股市下跌5点  
[2009年11月13日]
【政经】北方地区严重雪灾已造成19人死亡  
[2009年11月13日]
【金融】东京股市日经股指下跌0.35%  
[2009年11月13日]
【金融】特里谢称稳步退出有利于经济持续复苏  
[2009年11月13日]
【政经】上海流感病毒阳性病例约八成是甲流  
[2009年11月13日]
【产业】迪士尼今年第四财季利润同比上升18%  
[2009年11月13日]
【产业】全球手机市场第三季度出现回暖  
[2009年11月13日]
【金融】东京股市日经股指早盘下跌0.53%  
[2009年11月13日]
【海外】国际财经快报  
[2009年11月13日]
【金融】人民币对美元汇率中间价继续小幅回落  
[2009年11月13日]
【金融】12日纽约汇市美元上涨   
[2009年11月13日]
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